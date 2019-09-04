動物造型珍珠紅爆IG　中秋兔兔超治癒　還有哪些可愛動物？

在珍珠奶茶的大熱趨勢之下，越來越多人加入「珍珠控」行列，每見珍珠新產品定必衝去一試！最近有廚藝高手在社交平台發布造形可愛的動物珍珠，還示範真的能啜，旋即吸引大批網民follow兼追問！究竟珍珠有多萌？即看以下多圖報道。

造型珍珠圖片來自多倫多熱愛烹飪的Sally，她自2017年起於社交平台（IG@crave4sweet）上分享自家製甜品相片。作品包括比卡超蛋糕、梳乎蛋（蛋黃哥）曲奇餅乾、小熊蛋卷等，當中分享得最多的就是動物造型珍珠，有小雞、熊貓、青蛙、八爪魚等等，全部也造得十分精緻。

如這款中秋萌兔，連兔耳及背部的小尾巴也造得很細緻，完全零死角！

↓↓↓按圖看精緻動物珍珠↓↓↓

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珍珠樣子可愛又迫真，例如章魚珍珠連腳爪都完美神還原，泡在水中一點違和感也沒有！網友都不禁留言問：「這麼可愛的生物，叫人怎麼捨得吃啦！」

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Sally還拍下短片示範真的能啜，能吃的呀！

↓↓↓按圖看珍珠動態圖片↓↓↓

把豬豬粉團放入鍋內，煮熟就變珍珠！

剛煮熟的珍珠軟軟的，看看海獅的尾巴。

萌爆小兔兔珍珠放進杯內，輕輕攪拌，要暈了。

看這熊貓珍珠，能啜起啊！

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圖片授權：IG@crave4sweet