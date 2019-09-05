【海洋公園哈囉喂】首次聯乘Line Friends萬聖節餐　31款應節食物

每到萬聖節，主題樂園必推驚嚇主題活動，今年海洋公園除了大玩驚嚇的「哈囉喂全園祭」鬼屋，更首次聯乘Line Friends推出獨家萬聖節大餐、可愛攤位毛公仔及各種精品！

海洋公園哈囉喂最出名的就是夠驚嚇的鬼屋設施，今次主題活動之中，會有6大主題鬼屋，而恐怖元素亦由鬼屋延伸至整個園區。不過以萌見稱的人氣Line Friends卡通角色Brown（熊大）和Cony（兔兔）卻加入這次哈囉喂，以萬聖節裝束現身園內大玩「糖果祭」，以可愛緩和驚嚇氣氛！

海洋公園Line Friends獨家萬聖節美食

如果想在園內享受一餐輕鬆歡樂的萬聖餐，必吃Line Friends x 海洋公園特色主題美食，於冰極餐廳供應的「Brown & Friends哈囉喂全園祭套餐」（$388）是最豐盛的Line Friends套餐，有頭盤、餐湯、主菜、甜品共4道菜及飲品。

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而熊貓薈則會供應「Brown & Friends開心哈囉喂便當」（$228），而水都餅店、小丑派對及動感美食坊亦會推出多款小食及甜品，全部都找到Brown、Cony及Sally（小雞）的蹤影！

Brown & Friends開心哈囉喂便當（$228）（莊堅毅攝）

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不用入場票 都可以吃到獨家熊大蛋糕？

說到明是海洋公園獨家美食，當然要在園內才能吃？不一定啊！記者發現有2大方法可以在沒有入場門票的情況下，也品嚐到水都餅店出的「幽靈Brown白朱古力芒果慕絲蛋糕」。

幽靈Brown白朱古力芒果慕絲蛋糕（$398／1.5磅）需要提前48小時預訂，電話：3923 2161。（莊堅毅攝）

方法1：

原來每晚6時半之後，海洋公園內有2間餐廳可以開放給任何人進入用餐，包括海龍王餐廳及爐炭燒。只需於正門說明想到哪間餐廳用膳，便有專員引領入園內進餐，事前預訂好蛋糕便能於用餐時一同享用了。

爐炭燒可以於下午6時半後，免票進入用餐。（莊堅毅攝）

方法2：

只需提前48小時預訂好蛋糕，說明在正門領取及時間，便可以在閘外等候職員把取出來。選用這個方法，便能把獨家蛋糕拿到其方地方與親友分享，十分方便。

預訂後，可以於正門提取蛋糕。（莊堅毅攝）

內有乾坤「嚇破膽」萬聖節驚喜美食

園區同時推出真正驚嚇的主題食品，包括有像真度極高的老鼠和嬰兒手在餐內的「血獄癲牢」哈囉喂全園祭套餐。於佈置成籠牢的海洋冰室供應，套餐中的老鼠其實是主菜炸帶子飯團，切開後竟有血漿流出！而柑橘形甜品，竟然是需要用硬物敲破才能吃，頗為驚喜。

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而於其他園內餐廳推出的哈囉喂小食亦很有特色，推介有如三支香香爐杯的黑芝麻布甸、以當歸豬骨煲的孟婆湯、黑咖喱棺材熱狗等等。

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Line Friends海洋公園獨家精品

難得與Line Friends聯乘，是次哈囉喂更推出不少精品，包括T恤、鎖匙扣、文件夾等，而萬聖裝扮的Brown和Cony毛公仔則只能透過攤位遊戲嬴回來！

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