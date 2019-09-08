【特色雞蛋仔】嚴選本地7間雞蛋仔店　羅宋湯味　榴槤味　珍奶味

雞蛋仔貴為香港人氣美食，早於50年代已經出現，時至今日更衝破傳統，味道推陳出新，五花八門！想知哪些口味夠新夠特別，即看以下推介7間雞蛋仔店推出的特色味道雞蛋仔！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】摩豆Modos 宇治抹茶麻糬雞蛋仔、橙餅雞蛋仔、羅宋湯雞蛋仔

Modos已開業4年，但旺角店仍然經常大排長龍，是實力派雞蛋仔店。當初以積及橙朱古力雞蛋仔（$23）作招徠，並不斷推出口味新奇的雞蛋仔，包括斑蘭雞蛋仔（$19）、肉鬆蝦乾雞蛋仔（$23）、宇治金時雞蛋仔（$25）、流心蜂蜜雞蛋仔（$23）、土鳳梨酥雞蛋仔（$28）等等。其中最受好評的是羅宋湯雞蛋仔（$23）。

摩豆Modos 地址：旺角彌敦道688號旺角中心一期2樓SA27A 營業時間：12:00nn - 11:00pm

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【2】低調高手大街小食 黃金鹹蛋雞蛋仔

位於筲箕灣東大街的隱世雞蛋仔店，款式不多，只有原味及鹹蛋黃口味，不過就已深得明星追捧，連樂壇天后容祖兒開演唱會也曾指定要它的雞蛋仔到會打氣！雞蛋仔外脆內軟，蛋味濃郁，必試充滿鹹蛋香的黃金雞蛋仔（$29）。

低調高手大街小食 地址：筲箕灣東大街76A號B3舖地下 營業時間：12:00nn - 10:00pm

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【3】The Waffle Club 心形雞蛋仔、獨角獸雞蛋仔、紅絲絨朱古力雞蛋仔

The Waffle Club老闆為香港人，於台北創出獨有心形雞蛋仔之後，近年把創作帶回香港。這間用料講究，主要以日本麵粉製作，而外形設計亦甚為特別，除了招牌心形雞蛋仔，還有夾著配料變成獨角獸模樣的雞蛋仔款式，十分「IG-able」！

The Waffle Club 地址：尖沙咀金馬倫道14B舖 營業時間：1:00 pm– 10:00pm

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【4】恆發雞蛋仔 紫薯雞蛋仔、芋泥雞蛋仔、榴槤雞蛋仔

出名爆餡的恆發雞蛋仔，雖然口味未算奇特，但勝在款式多，而且餡料非常足，常常出現爆餡現象，因此亦廣獲食家推介。

恆發雞蛋仔 分店1：九龍城衙前圍道64號曉逸軒地下1號舖 分店2：觀塘協和街177號

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【5】媽咪雞蛋仔 臘腸芝士雞蛋仔、牛油果雞蛋仔、伯爵茶雞蛋仔

曾獲選為米芝蓮推介的街頭小食的媽咪雞蛋仔，全港多達14間分店，不時推出新奇口味，如榮華臘腸芝士味（$57）、牛油果朱古力（$35）、伯爵茶味（$28）、肉鬆芝麻味（$29）等等，吸引力非同小可。其中灣仔分店更可以先電話預訂，後付款取雞蛋仔，節省排隊時間。

媽咪雞蛋仔 總店：紅磡民泰街36號地下K1B舖

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【6】摩芽雞蛋仔 星星雞蛋仔、土鳳梨酥雞蛋仔、珍珠奶茶雞蛋仔

摩芽雞蛋仔屬於新派雞蛋仔，主打加入蜜糖星星餅製作的星星雞蛋仔。星型餅乾本身味道偏淡，不會搶掉雞蛋香，卻能增加脆感，令雞蛋仔整體口感更有層次。另外更有多款特色口味選擇，包括土鳳梨酥雞蛋仔（$27）、珍珠奶茶雞蛋仔（$28）、紫菜肉鬆雞蛋仔（$25）等等。

摩芽雞蛋仔 More Eggettes 分店1：太子汝州街17號地舖 分店2：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓地下16A舖 分店3：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場1樓133號舖

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【7】Barista by Givrés 玫瑰花雪糕雞蛋仔

Barista by Givrés雪糕店主打窩夫脆筒玫瑰花Gelato雪糕（$50起），其後再創出雞蛋仔拼玫瑰花雪糕（$75）。雞蛋仔即叫即製，外脆內軟，加上由人手逐瓣砌成的玫瑰花形雪糕，賣相吸引，所以不少食客都到此朝聖打卡。

Barista by Givrés 地址：中環士丹頓街7號地舖 營業時間：8:00am - 10:00pm

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