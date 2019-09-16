大阪梳乎厘班戟Micasadeco & Cafe登陸旺角　必試3款人氣口味

繼Flipper's、gram和幸福班戟後，又有日本過江龍梳乎厘班戟店登錄香港！總店位於大阪的Micasadeco & Café，即將在星期五（20日）於旺角朗豪坊正式開幕，店內提供各種甜品及輕食，當中有三款必試的人氣梳乎厘班戟，分別為瑞可塔芝士、抹茶和雜莓口味。

【1】瑞可塔芝士梳乎厘班戟

這款梳乎厘班戟是店內的招牌口味，採用了日本產雞蛋、麵粉和牛奶製成，在打好的蛋白上加入發好的蛋黃和來自意大利的瑞可塔芝士後，進行煎製。

《香港01》飲食頻道記者和攝影師都認為這款梳乎厘班戟蛋味十分香濃，口感厚實，吃完一個頗有飽足感。雖然梳乎厘班戟的味道本身已經非常香醇，但配上北海道牛奶製成的香滑忌廉，味道更佳。（售價$118。）

【2】抹茶梳乎厘班戟

班戟漿加入日本抹茶粉煎製而成，並於梳乎厘班戟上放上黑豆作點綴。

梳乎厘班戟有淡淡的抹茶香，記者認為味道較為清淡，建議搭配一旁的栗子粒、紅豆蓉和牛奶忌廉後食用，豐富整個味道和口感。（售價$138。）

【3】雜莓梳乎厘班戟

師傅將雜莓打成莓醬後，與班戟漿混合後，進行煎製，然後在碟上淋上雜莓醬和於梳乎厘班戟上放上幾顆雜莓，酸酸甜甜的味道中和了飽滯感。（售價$128。）

除了梳乎厘班戟外，店內還供應薄式班戟、多款輕食和飲料，當中包括黑芝麻班戟、意粉、三文治等。

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+ 4 + 3 + 2

餐廳位於旺角朗豪坊Market Place旁邊，店內裝修以粉紅色為主，並加入雲燈，別具少女風格。

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另外，由9月20日開店日起，首 300 名顧客以及隨後消費滿港幣 200 元之顧客將獲贈別注限定 Micasadeco & Café Hong Kong 之 Tote Bag 乙個，先到先得，送完即止。