香港漢堡包店Top 7　小店Honbo上榜　BurgerJoys必試紅酒牛肉漢堡

近日有網民發起罷吃部分連鎖漢堡包店，隨即有人留言不知可到哪兒吃漢堡包。其實除了通街見到的連鎖店，香港還有很多高質漢堡包店，好評更早已衝出國際！以下推介7間由國際旅遊網站Big 7 Travel選出的香港最好吃漢堡包店。 （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

國際旅遊網站Big 7 Travel公布了「香港7間最佳漢堡包」，當中有酒店大師級創作，以團隊形式經營的連鎖店，亦有只此一間，事事親力親為的小店。製作出來的漢堡就算款式簡單，亦十分出色，因此廣受食家喜愛！

【第7位】Burger Circus 地道美式漢堡及奶昔

Burger Circus位於中環蘇豪區，是一間經典美式餐廳，由裝飾陳設，到供應食品都甚有美國地道風味。漢堡包售價由88至115元，可加配汽水、奶昔或酒類，無論賣相或味道都獲好評。香港網民多選擇招牌Classic Burger，而Fish Fillet漢堡的魚柳炸得脆口，亦令人有驚喜。另推介鹽焦糖奶昔及M&M’s朱古力奶昔，入口滑溜好喝，整體份量大。

Burger Circus 地址：中環蘇豪荷李活道22號地舖 營業時間：11am – 11pm（逢周四至六營業至3am） 電話：2878 7787

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+ 11 + 10 + 9

【第6位】The Butcher's Club 米芝蓮推介熟成牛肉漢堡

The Butcher's Club的創辦人曾從事肉販生意，因此識揀靚食材，店內供應的漢堡多是貴價熟成牛肉製成，肉厚鮮味，所以就算經典漢堡配搭簡單，亦是食客的熱捧之選。除受食客追捧，更成功獲多個獎項認可，包括本地及國際媒體頒發多個「最佳牛扒」、「最佳漢堡」，亦連續4年（2016至2019）成為香港米芝蓮指南推介餐廳之一。這間漢堡店追貼潮流，推出新品素肉漢堡，所有漢堡包售價由120至180元，這個價錢吃到米芝蓮級，也不算貴吧。

The Butcher’s Club 4間分店：尖沙咀K11、中環士丹利街、灣仔麗都大廈地舖、鰂魚涌惠安苑地舖

+ 10 + 9 + 8

【第5位】Electric Ave 自選熟成度爆餡巨堡

這間Electric Ave不算便宜，由100元起至300元也有！不過卻是這篇推介之中份量最大，而且即叫即煎的漢堡肉更可指定熟成度。出色之處在於手打的漢堡肉厚而多汁，加上豐富的配料和自製醬汁，非常有滿足感。漢堡包款式多達15款，還不時推出期間限定新款式，如美式餐廳少見的羊堡、蝦堡、加入酒精烹調的也有。推介雞肉卡邦尼漢堡、夾有英國血腸的牛肉漢堡Black Daddy、用上3層滑溜芝士的48HR Veal Jus漢堡等等。

Electric Ave 地址：西環西營盤皇后大道西301號地下 營業時間：12pm – 10pm（平日5pm開業） 電話：2858 8883

+ 11 + 10 + 9

【第4位】Honbo 小店有心自家製麵包

灣仔出名多個性小店，而這間漢堡店則以藍白色為外牆主調，配開放式座位，型格又chill。此店堅持由醬汁、漢堡扒至麵包都是自家製作，麵包質感煙韌而帶點濕潤，坊間乾巴巴的不可比擬；而漢堡扒特別混合多種牛肉部位製成，如本地牛腩及美國牛肩，肉味濃郁之餘帶少許牛臊味，「牛魔王」必愛。漢堡包88元起，貴精不貴多，只有約8款選擇，較有特色的有軟殼蟹漢堡、帶子漢堡等。

Honbo 2間分店：灣仔日街地舖、荃灣南豐紗廠3樓

+ 7 + 6 + 5

【第3位】Beef & Liberty Burgers 平歎5星級酒店質素

此店由前文華酒店總廚Uwe Opocensky主理，漢堡扒精選蘇格蘭草飼牛製成，僅以少少鹽來吊味已經夠甘香juicy，在香港開設多間分店，更已紅到上海開店！雖然來頭十分猛，售價卻只由98元起，不用百元就試到星級廚創意菜式，絕對抵。食客推介最簡單的芝士漢堡、牛肉辣椒漢堡、手撕豬肉漢堡等。另外會定期推出特別口味，如龍蝦漢堡、The Curly Pig等等。

Beef & Liberty Burgers 4間分店：中環蘭桂坊、赤柱廣場、黃竹坑One Island South、赤蠟角機場禁區

+ 8 + 7 + 6

【第2位】Morty's Starstreet 難得一試猶太式燻肉

此店又稱為Morty's Delicatessen，最出名的是紐約式三文治，內餡豐富地塞滿肉類，不過其實他們的漢堡亦十分出色，而份量同樣足料豐盛。店東來自紐約，引入當地猶太式低溫煙燻方式去醃製牛肉，由醃製、用胡桃木煙燻、冷卻再蒸煮，整個過程長達45天，絕對是心機之作！經此方法做出的牛肉保留肉汁，牛肉鹹香濃郁，兼會散發陣陣煙肉似的味道，非常特別。

Morty’s Starstreet 2間分店：灣仔永豐街地舖、中環怡和大廈地庫

+ 9 + 8 + 7

【第1位】Burger Joys 必試紅酒烹煮牛肉漢堡

位於灣仔的美式快餐店Burger Joys能奪得冠軍，皆因無論用料和做法都十分講究。所有牛肉漢堡用上USDA美國優質黑安格斯牛肉製成，而且特別以紅酒和牛油烹製，放進鬆軟的麵包內，大小剛好。最便宜的漢堡款式如雜菌磨菇芝士漢堡只需89元，所以別以為便宜就沒有好東西。另外網民還幾乎推薦整個menu，好像無論任何食物都好吃，特別推介特色雙層芝士牛肉漢堡、水牛城雞翼、黑松露薯條及Cookies & cream奶昔。

Burger Joys 2間分店：灣仔君悅居地舖、西環太樓地舖

+ 7 + 6 + 5

資料來源：Big 7 Travel