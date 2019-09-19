【叉雞飯呀】港島區4間燒味店靚叉燒推介　有間43元食到叉雞脾飯

一位大叔早前在灣仔光顧一間燒味店，對着門外一班防暴警察，下單時重複「叉雞飯呀！X你老母！」，令叉雞飯最近變成不少港人午飯首選。 講到叉雞飯的精髓，當然是好考手功的叉燒啦！所以今次推介4間在港島以叉燒馳名的燒味店，一碟美味叉雞飯43元食到！

【1】黃金燒味 ── 必食肥燶腩叉

7月才在灣仔開業的黃金燒味，店面設計摩登，是這次介紹的4間燒味店中最新的。雖然是新開，但對燒味認真的程度比老店毫不遜色。黃金燒味的叉燒分為蜜汁叉燒及肥燶腩叉，而肥燶腩叉與其他燒味店的叉燒大有不同，以本地的新鮮五花肉製作，一層肥膏一層肉，有齊油香和肉香，鬆軟帶甜卻不覺肥膩。蜜汁叉燒亦好味，肉質鬆化，而且燒得入味。

多位曾經光顧的網民都大讚叉燒的肥瘦均勻，蜜汁充足兼個邊位有點燒焦，吃上口特別香口，可以瘋狂配飯食。此外，不論是點單併或雙併飯，都包是日涼拌小食一款、熱飲或老火湯，單併飯49元，雙併價錢54元。

推介：單併燒味飯 49元、雙併燒味飯 54元

地址：灣仔軒尼詩道68號地下

電話：2702 1388

【2】源興美食 ── 自家製叉燒醬

源興美食最初在佐敦起家，現在已經搬到鰂魚涌，因為店舖位置十分難找而較少人認識，算是隱世名店。早前有傳媒報道指，源興美食老闆兼大廚林福源在鵝頸橋著名的海記及清真惠記出身，其後又在利苑、陶源酒家等擔任燒味師傅，有近廿年經驗。他堅持每日親自去選料，以自家製叉燒醬醃製叉燒，從不假手於人。

源興美食的叉燒是鎮店之寶，以大廚自家製叉燒醬，加上花雕酒醃製，有酒香味得來又不會蓋過肉味。叉燒以慢火烤到外皮微焦，表面焦香，內裡肉質軟嫩，入口即溶。

推介：鎮店叉燒皇飯 50元、雙併燒味飯 52元

地址：鰂魚涌海光街11號漢威大廈地下7號舖

電話：27111311

【3】再興燒臘飯店 ── 外媒都讚

再興燒臘飯店在2015及2016年米芝蓮香港澳門指南中獲推介，之後又被香港旅遊發展局評為「紅牌館子」，美國傳媒CNN更形容為「再興是叉燒的同義辭」及「四十款生命中不能或缺的香港食品」，平日幾乎一位難求，旅客又源源不絕，十分誇張。

再興燒臘飯店叉燒出名，招牌叉燒肉質嫩滑，表面以甜甜的蜜糖覆蓋。有網民讚叉燒肥瘦分明，烤得不過火而且有點炭燒感。不過未知是否經營多年，近年越來越多網民表示該店的叉燒名過其實，並沒有想像中的驚艷，而且有時候會很乾。

推介：單併燒味飯 34元起、叉雞脾飯 49元

地址：香港灣仔軒尼詩道265-267號地下C座

電話：2519 6639

【4】新桂香燒臘 ── 43元有叉雞脾飯

新桂香燒臘是柴灣街坊都知道的燒味店，師傅有幾十年燒味經驗，而且不論叉燒飯，叉雞飯或叉雞脾飯統一43元。新桂香燒臘的叉燒使用新鮮梅頭肉製作，師傅每天嚴選食材，即使每日出爐4次都超快售罄。

叉燒三分肥、七分瘦，強調不用花紅粉，網民評價叉燒很有豬肉香，鹹甜適中，肉質鬆化有彈性，不少人都形容「全港最好食的叉燒」。不過，更重要的是新桂香燒臘有濃厚的人情味，不會因為你選哪個部分的叉燒就要加錢，而且蔥薑醬任添。

推介：叉燒飯/ 叉雞飯 / 叉雞脾飯 43元

地址： 柴灣柴灣道345號金源洋樓地下17號

電話： 2556 1183