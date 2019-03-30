佳寶進擊燒味界　廿蚊雙拼飯　無牌搶閘賣　老闆林曉毅：賺得唔多

藍田佳寶剛剛新開幕，惟職員在街上劏豬、貨物阻街的惹來非議。佳寶近年不斷擴展業務，除了售賣鮮肉外，今次藍田新店更罕有出售燒味。佳寶老闆林曉毅指，這種經營模式是近期較新穎的嘗試，他笑言：「𠵱家生意難做！人工高租金貴，乜都要試吓啦，唔係你教我要點做？」

廿元一盒雙拼飯 老闆：可以維持合理利潤

記者這幾天到藍田佳寶觀察，發現店舖一邊賣生活用品、中間出售新鮮豬肉，另一邊舖位則出售燒味及涼拌小食。相對於以往只出售乾貨及冰鮮肉類，現時所出售的貨品種類更繁多，猶如一個「迷你街市」。燒味店內更有學生餐出售，30元一盒雞飯連飲品，而且燒味價錢更以低價出售，單雙拼燒味飯只售20元一盒，比市面燒味飯價錢為低。現場所見，有不少街坊都在舖內購買燒味及鮮肉。

佳寶一邊賣生活用品、中間出售新鮮豬肉，另一邊舖位則出售燒味及涼拌小食。（資料圖片／梁銘康攝）

現時百物騰貴，燒味店卻逆其道而行，以平價出售飯盒。林曉毅指，自己沒有營運鮮肉檔連熟食的經驗，因此找來生意伙伴合營燒臘生意。他又表示，直至目前都能維持收支平衡，「我哋做街坊生意，都賺唔到幾多啦，蝕就冇蝕嘅，只能夠話有合理利潤。」

20元一盒雙拼飯，吸引不少街坊圍在店面觀看。（資料圖片／梁銘康攝）

豬肉檔遭人潑漂白水

佳寶老闆林曉毅以售賣平價肉類起家，1997年創立起佳寶超市。近年積極擴展版圖，現時全港擁有93間分店。當迅速擴張的同時，是非也不斷纏身，去年佳寶旗下五間豬肉檔遭人潑漂白水，沾污肉枱砧板及豬肉，更有職員被漂白水濺到受傷，警方懷疑案件黑社會成員有關。本月中，一男子持刀衝入佳寶油麻地一間分店，揮刀斬傷經理，隨後疑兇被警員開槍擊中，送院後證實死亡。