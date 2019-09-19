Mario孖寶兄弟 x Sugarfina紅白機糖果禮盒到港　內有特別效果？

日本任天堂經典遊戲「孖寶兄弟」，經歷幾十載仍然人氣不衰，最近更踩過界，聯乘美國著名精品糖果店Sugarfina推出糖果收藏禮盒。設計不但有如紅白機，夠復古味道，更內藏特別效果！下文帶你看4大設計心思位與6款口味。

廣獲名人藝人如何超蓮、謝安琪、楊千嬅熱捧的美國奢華糖果店Sugarfina近月與日本任天堂首次聯乘，推出「Nintendo® x Sugarfina®孖寶兄弟糖果禮盒系列」，設計頗富心思，相信粉絲不會失望。美國及加拿大已經率先有售，而香港將由2019年9月18日起，於Sugarfina尖沙咀海港城及中環ifc分店有售。

Nintendo® x Sugarfina®孖寶兄弟糖果禮盒系列（Sugarfina圖片）

是次糖果系列分3種：3件禮盒裝、2件禮盒裝及單件裝。

先談單件裝，共有6款。在品牌標誌性的透明膠盒上印上孖寶兄弟中6位角色去設計，包括：Mario、兄弟Luigi、公主、紅色小蘑菇、毒磨菇及壞蛋Bowser。

6款單件裝上的孖寶兄弟主要角色（$88／盒）（Sugarfina圖片）

各有不同口味的糖果，細心留意，Mario盒內的糖果造型竟是無敵星星！

（Sugarfina FB 影片）

↓↓↓按圖看6款孖寶兄弟糖果↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

2件禮盒裝「Nintendo Entertainment System™ Controller」的包裝有如巨型版紅白機手掣，設計非常吸引！於側邊拉開抽屜，可放2盒自選糖果禮盒。

「Nintendo Entertainment System™ Controller」（$228）（Sugarfina圖片）

有手掣怎可以沒有主機？3件禮盒裝「Nintendo Entertainment System™ Console」的設計最富創意，有4大設計心思位：

禮盒外形以1985年出產的美版任天堂紅白機主機機身造型設計，未打開已能勾起童年回憶。打開後有立體紙板砌成的「孖寶兄弟」遊戲畫面，設計成遊戲最後一關的城堡畫面，並且是Mario快要衝過終點的一刻。在打開3盒禮盒裝的同時，會響起熟悉的音樂，就是Mario衝過終點時的特別音效，甚有驚喜！糖果在以「地底關卡」設計的抽屜中，尤如藏於秘密關卡的神秘寶藏。

「Nintendo Entertainment System™ Console」（$318）（Sugarfina圖片）