【雞翼放題】嚴選本地3間任食雞翼套餐100元有找　最平只需16元

香港有不少「雞翼控」，無論家中煮食或外出吃飯，總是無雞翼不歡。以下介紹的任食雞翼套餐就絕對適合「雞翼控」，本篇精選了3間提供雞翼放題的餐廳，全部都是100元以內任食，部分更有5種口味以供選擇，性價比極高！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】龍華軒咖啡室 即叫即製歎盡4小時

龍華軒是位於登打士街的上樓Café，主打雞翼放題，亦有其他意粉及飲品以供選擇。全日雞翼放題分3個時段，最長的下午時段，只需$88便可以在4小時內任食雞翼，據說最高紀錄是一人鯨吞超過70隻！

雞翼口味共有4款：香草、蒜香、蜜糖及椒鹽味雞翼。食評指味道不錯，雞翼有肉地又入味，不過因為所有食物都是即叫即製，所以點餐後等待時間比較長，令不少食客失望。

雞翼放題詳情：

口味：共4款（香草、蒜香、蜜糖、椒鹽）

供應時間：2pm - 6pm；6pm - 8pm；8pm - 10pm

收費：$88／位

龍華軒咖啡室Coffee Lowa 地址：旺角登打士街36號恆威商業中心17樓 查詢／訂座：2651 8033

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+ 10 + 9 + 8

【2】龍門冰室 宵夜都食得

最近因學生免費餐而聲名大噪的龍門冰室也於晚餐時段推出雞翼放題，必需先叫70元以上的晚餐，再加20元便可以任食4款雞翼及黑松露薯條。4款雞翼之中，比較特別的是土匪雞翼，孜然香味非常突出。

任食雞翼供應到零晨一時，收工夜或是夜貓一族都吃到。不過本篇曾以顧客身分致電詢詳情，員工指如果當天過於繁忙，便不會供應任食雞翼，建議入座前先問店員再確認。

升級任食雞翼套餐詳情：

口味：共4款（蜜糖、椒鹽、土匪、瑞士汁）

供應時間：6pm – 1am

收費：$20／位，需先點70元以上的晚餐

龍門冰室 地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心地舖 查詢：2413 4168

+ 7 + 6 + 5

【3】王牌冰室 $16最抵食雞全翼放題

王牌冰室有兩間分店，卻只有荃灣店供應雞翼放題，而特別在於供應的雞翼是全翼！如想吃雞翼放題，必先點選任何一個套餐，例如下午時段，最平的多士茶餐只需24元，加雞翼放題總共只需40元埋單，還包飲品！

記者親身試過其瑞士汁雞翼，滷得非常入味，每次添雞翼2隻，不用怕添太多會浪費。餐廳其他菜式亦做得不錯，如瑞士汁雞脾撈麵、滑雞叉燒飯、葱油撈麵亦是招牌菜之一。

任食雞全翼放題詳情：

口味：只有1款瑞士汁雞翼

供應時間：2pm – 6pm；6pm – 9pm

收費：$16／位，需先點任何一個套餐

王牌冰室 地址：荃灣南豐紗廠3樓304號舖 查詢：5208 7703