【宵夜着數】10間火鍋店宵夜特價抵食　麻辣、台式、海鮮都有

香港很多夜貓一族，亦有不少行業的下班時間遲，往往都要9點以後才吃晚飯。想跟朋友來個宵夜一聚，其實可以考慮本地餐店供應的宵夜火鍋，本篇已精選10間有勁抵宵夜特價的火鍋店，包括買一送一、7折優惠等，夜貓必bookmark！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】漲格重慶老火鍋：全單85折

這間內地過江龍麻辣火鍋店來頭甚猛，曾獲封中國十佳火鍋品牌之一，於重慶、北京和上海等地有40間分店。招牌麻辣火鍋用上十多種香料和石柱紅、黃楊椒、內皇辣、小米辣4種辣椒炒好熬成，辣勁十足。最特別是配有熊仔造型牛油，放進鍋底等待溶化的畫面超治癒！另有香港店限定鍋：重慶酸菜魚頭鍋等湯底。

宵夜優惠詳情：

每天晚上9:45pm後入座，可享全單7折優惠。

類型：配料單點



漲格重慶老火鍋 地址：尖沙咀厚福街12-12A藍馬商業大廈1樓 營業時間：12:00pm - 0:00am 查詢／訂座：3705 2797

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+ 8 + 7 + 6

【2】火鍋撚：全單85折

這間火鍋店走台式路線，招牌紅白鴛鴦鍋，有廿種中藥慢燉一夜的豬骨白湯，及加入孜然、花椒、乾辣椒、豆瓣醬等的麻辣湯。配料款式甚有創意，有專為打邊爐而設的燒賣、蝦餃，還有網友推介必試甜品：腐竹雞蛋沙冰！另推介店中雞尾酒，如「荽口荽面」、「夠薑就點我」等等，非常有玩味。

宵夜優惠詳情：

每天晚上9:55pm後入座，可享火鍋配料及飲品85折優惠。

類型：配料單點

火鍋撚Hot Pot Land 3間分店：旺角染布房街、中環雲明行、石塘咀日富里百好大廈地舖 營業時間：5:30pm - 3:00am

+ 10 + 9 + 8

【3】美滋鍋：火鍋配料8折

此店是新加坡過江龍火鍋店，全店夢幻粉紅色，成為人氣打卡餐廳之一。以膠原蛋白養顏湯底馳名，未落料先飲湯最濃滑好喝。火鍋配料用料新鮮，有頂級A4和牛、魚三角、自製魚豆腐、黃金炸魚皮等，如果叫活醉海花蝦，店員更會以刀蝦為客人剝殼起肉！除了熱食配料，亦推介魚生刺身拼盤，如原條鱆紅活魚刺身，極大盤，約6位朋友一起吃最好。

宵夜優惠詳情：

每天晚上10pm後入座，可享火鍋配料8折優惠。

類型：配料單點



美滋鍋 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓803號舖 營業時間：12nn – 3am 詳情／訂座：3162 8238

+ 11 + 10 + 9

【4】十下：全單75折

十下火鍋是一間頗有香港舊式情懷的食店，餐廳陳設如紙皮石地磚、霓虹燈裝飾、萬壽無疆碟等都可讓食客懷舊一番。最豆乳白鍋藥材味濃郁，而蕃茄鮮魚湯則感覺清新而滋潤，烤花生沙嗲鍋亦出色，愈滾愈濃。火鍋配料方面亦有特色推介，如少見的牛白胸膀油，淥一淥便可，爽口而不油膩；齋腸粉配沙嗲湯鍋亦是一絕。

宵夜優惠詳情：

每天晚上10pm後入座，可享全單75折優惠，套餐除外。

類型：配料單點



十下火鍋Suppa 地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心2樓 營業時間：12:30 – 4:00pm；5:30pm – 0:30am 詳情／訂座：3520 4111／5402 0239

+ 10 + 9 + 8

【5】蒲頭島：每位減$30

這間屬於半放題式火鍋燒烤店，一次歎勻鐵板燒及任食打邊爐。推多款套餐，其中可選特色Fusion火鍋湯底，如花果茶酸辣鍋、綠茶青木瓜鍋、蟹肉冬瓜蓉鍋等，招牌蒲頭鍋非常多料，有原隻章魚、青島貝、紫菜、青口、墨魚仔等，愈煲愈出味。所有套餐均可加10元，任飲生啤及果味燒酒。另外自助小食及甜品區之中，連冰糖燕窩也可以任取任吃！

宵夜優惠詳情：

每天晚上9pm後入座，惠顧指定套餐可減30元，如美國IBP牛板腱任食火鍋（$188）、龍蝦鮑魚鐵板燒+任食火鍋（$228）等等。

類型：套餐任食

蒲頭島 4間分店：佐敦莊士倫敦廣場店、大圍祥豐大廈、大埔舊墟直街地舖、屯門嘉華大廈地庫 營業時間：5:00pm – 3:30am

+ 8 + 7 + 6

【6】大一海鮮火鍋料理：全單7折

這間火鍋店口碑不俗，主打黑松露火鍋、金湯腿翅鍋、薑酒雞子魚頭鍋等較高級湯底。金湯腿翅鍋以36個月西班牙風乾火腿和老雞熬足24小時，味道甘甜濃郁，湯料內六両鮑翅和嫩雞足料奉上。單點火鍋配料亦多樣化，有本地黑毛豬腩片、加拿大A級象拔蚌、特別部位牛胸爽、牛脷托等等。

宵夜優惠詳情：

每天晚上9:45pm後入座，可享全單7折優惠。

類型：配料單點

大一海鮮火鍋料理 地址：尖沙咀金馬倫道38-40號金龍中心3樓 營業時間：5:30pm - 2:30am 查詢／訂座：2889 6986 / 6196 1993（Whatsapp）

+ 12 + 11 + 10

【7】日牛：指定牛肉任食套餐64折

這間人氣日式火鍋店主打一人涮涮牛肉鍋，推多款牛肉、及豬肉雞肉套餐類別，指定肉類任添，還有自助任取配料區域和甜品區。平日不需二百元吃到已經算抵食，而部分分店更於夜晚時段推特價宵夜優惠，更為化算。配料較多日式丸物，如竹輪、蒟蒻、蕎麥麵，而甜品區的frozen yogurt亦是食客推介之選。

宵夜優惠詳情：

逢星期一至四，晚上9pm後入座，3款套餐可享特惠價錢：日牛$108（原價$168）；特選$128（原價$188）；極上黑毛和牛$208（原價$278）。

類型：套餐任食

日牛涮涮鍋專門店 5間分店：旺角朗豪坊店、沙田第一城店、新蒲崗Mikiki店、杏花邨杏花新城店、寶琳店 營業時間：12:00nn - 11:00pm

+ 10 + 9 + 8

【8】新南苑：海鮮火鍋及雞煲放題買1送1

這間店可以一雞兩味，平日供應三百多元的雞煲放題，加湯後變惹味火鍋，或直接換為清湯鍋亦可。配料方面有5至7款海鮮選擇，包括龍蝦、鮑魚、蟶子等，秋季推介必選時令麵包蟹，多膏厚肉。跟餐有本地牛肉一份，並配美國肥牛任食，及30多款火鍋配料及飲品都可以無限追加，非常抵吃。

宵夜優惠詳情：

每天晚上9:30pm後入座，海鮮火鍋及雞煲放題套餐（原價$398）買1送1，免加一免醬油費，只限旺角分店。

類型：套餐任食

新南苑私房菜火鍋鷄煲 地址：旺角彌敦道678號華僑商業中心3樓 營業時間：6:00pm – 3:00am 查詢／訂座：2877 3690／9311 8877

+ 7 + 6 + 5

【9】稻香茶居：火鍋配料、啤酒半價

稻香集團火鍋一向便宜，雖然質素難及高級火鍋店，但網民認為普遍可接受，是糧尾打邊爐之選。這間是集團於8月新開設的食店，副線以散叫為主，食品更見精緻，推介配料有限量供應的牛胸油、精美海鮮全盒、仙氣手切牛肉、牛舌花等等。宵夜時段推半價優惠，抵上加抵，連啤酒也可以半價點選，酒鬼或會偏愛。

宵夜優惠詳情：

逢星期日至四晚上8:30pm後入座，或星期五、六及公眾假期9pm後入座，可享火鍋配料半價優惠。指定啤酒如藍妹啤酒也有限時半價優惠（$14／大支裝）。

類型：配料單點

稻香茶居 地址：旺角彌敦道610號荷里活商業中心2樓A及B號舖 營業時間：7:00am – 4:30pm；5:00pm – 1:00am 查詢／訂座：8300 8142

+ 8 + 7 + 6

【10】吞POT：火鍋配料、小食半價

這間新派火鍋店主打雞煲加火鍋，單是雞煲已7款選擇，走創意路線，首創辣酒花螺雞煲，以多款酒如玫瑰露、花雕、曲酒等煮成，花螺和雞件足料，鮮味突出而麻辣惹味，廣獲好評。配料同具創意，必試爆芝響鈴、海膽墨丸、鵝肝蝦丸等，配搭新奇又味道不俗，部分餃類更是下單即包，稍等也值得。

宵夜優惠詳情：

每天晚上9:30pm後入座，可享火鍋配料及小食半價優惠。

類型：配料單點

吞POT 3間分店：旺角彌敦道726號23樓、譽發廣場22樓、尖沙咀銀座38 12樓 營業時間：12:00nn – 3:00pm；5:30pm – 0:00am