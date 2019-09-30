自助餐優惠｜13間五星級酒店buffet七折以下劈價　君悅買1送1

傳說香港「飲食業寒冬」，各酒店及高級食店都要劈價吸客，大胃王食好西的機會來了！ 本篇搜羅了13間一向以奢華享受為賣點的五星級酒店晚市自助餐，全部均推出了7折以下的激抵著數，包括九龍香格里拉大酒店、馬哥孛羅香港酒店及嘉里酒店等，其中位於灣仔的君悅酒店更推出堪稱史上最抵的自助晚餐買一送一限時優惠！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】九龍香格里拉大酒店Café Kool：網上優惠券享7折

Café Kool供應的食品款式甚多，設12個自助餐開放式廚房區域，有亞洲、西式、印度美食、沙律、甜品等等，琳瑯滿目。菜式用上高質素原材料，海鮮冷盤除了生蠔、加拿大龍蝦及鱈埸蟹腳，還有原隻麵包蟹，網評蟹膏又滿又甘香。另外這裡亦出名吃印度食品，必試特色pani puri湯汁脆餅街頭小食等等。如果預訂逢星期五及六的自助晚餐，更有機會欣賞即切原條吞拿魚表演！

優惠：

即日至2019年10月31日，訂座時指明使用網站openrice網上優惠券，凡2-12位惠顧星期一至四的自助晚餐可享7折優惠，成人價加一後折實$518.4；星期五至日及公眾假期的自助晚餐則可享75折優惠，成人價加一後折實$584.8。另有自助午餐優惠低至65折。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

成人$648；3-11歲小童$498（另收加一服務費）

（星期五至日及公眾假期）6:30 – 9:30pm

成人$688；3-11歲小童$518（另收加一服務費）

Café Kool 地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓 查詢／訂座：2733 8753

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+ 8 + 7 + 6

【2】馬哥孛羅香港酒店馬哥孛羅咖啡廳：指定網站訂座7折

酒店位於尖沙咀海港城之上，就近天星碼頭，佔盡地理優勢。9至10月推出「海陸盛滙自助晚餐」，特別供應即烤重量級斧頭扒配約瑟布甸，重約6公斤的巨扒肉嫩多汁，牛魔王必試！另推介以蟶子入饌的多種菜式，如泰式蟶子八爪魚仔海鮮沙律、蟶子西蘭花野菌沙律及豉汁炒蟶子等。每位食客皆可獲贈蒜茸粉絲蒸蟶子1客及無限添飲汽水及指定啤酒。逢星期六日晚上更特別安排有獎遊戲，有機會贏得免費自助餐！

優惠：

即日至2019年10月31日，訂座時指明使用網站openrice網上優惠券，並於進食當天展示可享7折優惠，一至日都適用，平日成人價加一後折實$462.4。另外憑匯豐信用卡結帳，也有75折優惠；渣打或恒生信用卡則有85折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至五）6:30 – 10:00pm

成人$578；3-11歲小童$338；65歲或以上長者$528（另收加一服務費）

（星期六、日、公眾假期及前夕）6:30 – 10:00pm

成人$638；3-11歲小童$378；65歲或以上長者$578（另收加一服務費）

馬哥孛羅咖啡廳Cafe Marco 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓 查詢／訂座：2113 3912

+ 7 + 6 + 5

【3】九龍海逸君綽酒店The Promenade：官網先付67折優惠

這間餐廳出名高樓底落地大玻璃，欣賞維港景一流！自助晚餐的美食供應多元化，可以任食即開生蠔、松葉蟹腳、北海道帶子刺身及烤加拿大肉眼等等。而9月起有最新時令食品，如有紅燒海參花膠扣鵝掌、蟹粉燕窩小籠包、香煎鴨肝及焗日本軟芝士燕窩布丁等。另網上食評亦推介西班牙燒乳豬、煎三文魚及燴牛尾。

優惠：

即日至2019年10月31日，酒店推出提前網上付費優惠，只要先致電訂座，再登上酒店官網E-shop以信用卡提前付全費，即時享67折優惠，成人價加一後折實$460.5。另外憑恒生或匯豐信用卡結帳，也有85折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至五）6:30 – 10:00pm

成人$598；6-11歲小童及65歲或以上長者$398（另收加一服務費）

（星期六、日及公眾假期）6:00 – 10:00pm

成人$638；6-11歲小童及65歲或以上長者$438（另收加一服務費）

The Promenade 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店大堂 查詢／訂座：2996 8432

+ 6 + 5 + 4

【4】帝苑酒店雅苑座：首100位訂座65折

這間酒店自助餐位於全港獨有的110呎高室內空中花園及噴泉內，每晚更有琴師現場演奏，甚有大宅後花園的奢華感覺。由即日起至10月31日會供應「龍蝦海鮮盛宴自助晚餐」，有大量冰鎮海鮮如法國麵包蟹、波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、翡翠螺等，亦有現場即製的海膽炒蛋多士及韓式焗石斑。每位食客還可獲贈冰鎮日式清酒鮑魚1隻及扒珍寶美國帶子伴香草牛油汁1份。

優惠：

即日至2019年10月31日，首100位致電訂座，指明使用網站openrice網上優惠券，並於當日以信用卡結帳，惠顧星期一至四的自助晚餐可享65折優惠，成人價加一後折實$463.5；星期五至日及公眾假期前夕的自助晚餐則可享7折優惠，成人價加一後折實$558.4。另有自助午餐優惠低至6折。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 10:00pm

成人$618；小童$488（另收加一服務費）

（星期五至日及公眾假期前夕）6:30 – 9:45pm

成人$698；小童$528（另收加一服務費）

雅苑座The Greenery 地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓 查詢／訂座：2733 2030

+ 7 + 6 + 5

【5】嘉里酒店大灣咖啡廳：限時網上先付享6折優惠

在眾多五星級酒店之中，嘉里酒店算是較新的一間，2年前才正式開幕。食客可選擇在餐廳內或露天用餐區用膳，盡歎美食兼欣賞維港景色。餐廳設7個美食亭，有駐場廚師即席烹調美食，主打東南亞菜式。而10至11月將推出全新「秋冬海鮮盛薈自助餐」，供應以瀨尿蝦、波士頓龍蝦、三點蟹、琵琶蝦、虎蝦等入饌的海鮮菜式，如即焗黄金蟹蓋、巨型龍蝦墨魚汁西班牙海鮮飯、清蒸三點蟹及黄酒煮花甲等等。

優惠：

酒店推出的限時自助餐優惠需於指定網站訂座兼網上付款，即享6折至8折優惠。網站只會顯示7日內的自助餐時段，可選午餐或晚餐，每天更新，優惠先到先得，售完即止。如惠顧平日自助晚餐時段，成人價折實低至$427.7。（每天價格以網站為準）

自助晚餐供應時間及收費：

（星期日至四）6:00 – 9:30pm

成人$648；5-11歲小童$324（另收加一服務費）

（星期五、六、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

成人$698；5-11歲小童$349（另收加一服務費）

大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 查詢／訂座：2252 5246

+ 4 + 3 + 2

【6】君悅酒店茶園：指定信用卡買一送一

位於灣仔會展旁的君悅酒店是「名人酒店」，經常招呼達官貴人，自助餐的用料亦非常貴格。茶園自助餐2年前重新裝修，環境舒適，還會安排現場爵士樂四重奏和鋼琴表演，情調浪漫。食物方面，推薦即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳、肉眼牛扒等，特別推介15吋超巨型火焰雪山甜品。另外每位食客可獲贈龍蝦1份，任選3款煮法：芝士焗、火燒或凍食。

優惠：

即日起至2019年11月30日，酒店推出30周年大優惠，凡2位惠顧星期一至四的自助餐，憑Visa Infinite或Visa Signature信用卡於指定網站訂座兼付全費，即享買一送一優惠，其後3至8位亦可享85折。網站只會顯示15日內的自助餐時段，每天早上9時更新，優惠先到先得，只得十多個名額十分搶手！如惠顧平日自助晚餐時段，成人價折實低至$436.8。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 10:00pm

成人$728；小童$364（另收加一服務費）

（星期五至日及公眾假期）6:30 – 10:00pm

成人$768；小童$379（另收加一服務費）

茶園Tiffin 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓 查詢／訂座：2584 7722

+ 8 + 7 + 6

其他五星級酒店自助餐折扣

除了以上6間奢華級酒店之外，另有多間都推出抵食7折或以下的晚市自助餐優惠，包括黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳、港島海逸君綽酒店的Harbour Grand Café、富豪香港酒店的御花園咖啡室、富豪機場酒店的藝廊咖啡室、千禧新世界香港酒店的Café East、香港銅鑼灣皇冠假日酒店的Kudos及九龍東皇冠假日酒店的尚廚。

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