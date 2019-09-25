點心放題│4間五星級酒店高質任食點心　米芝蓮國金軒歎鮑魚龍蝦

中式點心的製作猶如一門高深學問，想要吃出大師傅真工夫，卻未必需要付出高昂價錢。本篇精選4間香港5星級酒店的中菜餐廳，均有供應限時任食點心，最便宜的一間只需288元起便吃到。受夠劣食的朋友必看，教你吃得豪氣同時吃得抵！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】國金軒 任食米芝蓮2星點心

早於2011年成功摘得米芝蓮2星的國金軒為美麗華酒店的中菜廳，平常飲茶也要三四百元，但平日吃任食點心午餐，就可以3小時內不用計較每款價錢盡情歎。點心款式約有24款，包括各款蒸點、炸物及甜品等，必試由主廚黃禮賢師傅主理的自家即製腸粉，是獲米芝蓮指南極力推介的點心款式。

如果想歎得再豪氣一點，可以吃逢周六供應的「龍情鮑點」早午餐，同樣一個價錢任食點心和甜品，兼有矜貴前菜、主菜及飯麵，如原隻鮑魚雞粒酥、黑松露蝦汁焗龍蝦等等，還會無限供應橙汁及汽水。

點心放題詳情：

時間：星期一至五11:30am - 2:30pm（周六早午餐11:30am - 2:30pm）

收費：成人$388，需加茶水費$28及加一服務費。

（周六早午餐成人$538，需加加一服務費。）

招牌點心推介：即製腸粉、晶瑩鮮蝦餃、冬蔭公牛栢葉

必點回本點心：黑松露野菌餃、法國鵝肝荔芋角

國金軒 地址：尖沙咀彌敦道118號美麗華廣場The Mira Hong Kong 3樓 電話：2315 5222

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+ 8 + 7 + 6

【2】凱悅軒 假日歎盡3.5小時

尖沙咀凱悅酒店位於K11商場，3樓的中菜廳凱悅軒可謂本地點心放題的先鋒餐廳，至今雖然已經推行約9年，不過每3個星期會更換一次任食套餐的menu，所以仍然能持續新鮮感。

點心放題於每日午市供應，在本篇之中任食時間最長，每逢周末可以吃足3.5小時！約25款點心可選，用料新鮮，叉燒亦用西班牙黑豚。推介此店獨有的酥皮流沙盞，融合了3款港式小食：菠蘿包酥皮、蛋撻皮及煙韌湯圓。另外網評亦推介老火例湯，每天不同款式，煲足4-5小時不加味精，飲得出時間和工夫。

點心放題詳情：

時間：星期一至五11:30am - 2:30pm；星期六、日、公眾假期11:00am - 2:30pm

收費：成人$328；3-11歲小童$164，需加茶水費$22及加一服務費。

招牌點心推介：酥皮流沙盞、八味豆腐、蜜汁叉燒、芝麻糕

必點回本點心：蟲草花飽魚雞粥、葡汁鮑魚雞批、黑魚子燒賣

凱悅軒 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓 電話：3721 7788

+ 4 + 3 + 2

【3】桃里 二人餐歎傳統點心

千禧新世界香港酒店前身為日航酒店，桃里中菜餐當年已在，有超過十多年歷史。曾獲香港旅遊局頒授「最佳廚藝獎」，大廚功力備受肯定。主打傳統菜式，包括懷舊豬膶燒賣、蝦多士、蟹肉灌湯餃等等。

午市時段推出點心任食套餐，可以品嚐超過30款點心，不少網民都推介桂花蜜黑毛豬叉燒，是餐廳招牌菜，以美國黑豚里脊肉每日新鮮燒製，肉質鬆化而略帶焦香。留意此套餐必須兩位享用，所以想一位自私歎的話，選本篇其他介紹就較化算。

點心放題詳情：

時間：星期一至五12nn - 3:00pm

收費：$640/2位套餐，需加茶水費$28及加一服務費。

招牌點心推介：桂花蜜黑毛豬叉燒、懷舊蝦多士、豬膶燒賣

必點回本點心：蟹肉灌湯餃、黑松露菌鮮蝦蟹籽鳳眼餃、瑤柱節瓜脯

桃里 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓 電話：2313 4222

+ 2

【4】金葉庭 最抵食周末限定早茶

被甲級商廈環繞的港麗酒店中菜廳金葉庭，曾獲米芝蓮一星，是長期獲米芝蓮推介的中菜廳。平日單叫點心菜式，也要約70元，不過每逢周末限定推出的點心任食早餐卻只需約300元，點3至4款點心便已回本。

放題有約20款點心之中，網民最推介鮑魚燒賣皇和金箔燕窩蝦餃，均用上新鮮海蝦，用料及味道也講究，而且賣相甚佳，絕對IG able。

點心放題詳情：

時間：星期六、日、公眾假期9am - 11am

收費：成人$288，需加茶水費$68及加一服務費。

招牌點心推介：金箔蝦餃、彩虹蝦春卷、金葉庭炒飯、鮑汁蝦肉鮮竹卷

必點回本點心：鮑魚燒賣皇（$108）、灌湯上海小籠包（$90）、梅菜豆漿叉燒包（$80）、杏香炸蝦筒（$78）

金葉庭 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座 電話：2521 3838