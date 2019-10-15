【金鐘覓食】太古廣場美食區重開　5款50元以下CP值高熟食推介

有在金鐘返過工的上班族，都會明白金鐘是個「美食沙漠」，全區都是商廈或名店，食肆不是連鎖店就是Cafe，價錢貴、選擇少。不過，金鐘的打工一族之後就有新選擇了！因為位處太古廣場的Great Food Hall在翻新後重新開幕，十幾個熟食區提供達200款可外帶熟食，菜式種類繁多，價錢亦豐儉由人，最平20元至30幾元就有交易。若要CP值高的選擇，《香港01》飲食記者亦為大家嚴選5款50元以下熟食。

【1】輕盈之選 —— 日式美食區 OKA‘S飯團套餐 $33起

不少金鐘的打工仔表示，其中一間經常光顧的連鎖店就是同樣主打日式飯團華御結。不過，想試不同口味的新鮮即製飯團，再配薯餅、炸雞、自家製豬肉丸及天婦羅等日本小食，就可以選擇飯團套餐。大家可以選擇兩種口味的飯團，再加不同配菜，全部33元起。大家亦可以單買飯團，明太子、牛蒡、紅鮭、貝柱等多款飯團都是12元，只有飯風味飯團是17元。

😋😋😋 點擊圖片看記者嚴選推介 😋😋😋

+ 12 + 11 + 10

【2】飽肚之選 —— 日式美食區 OKA‘S各款日式便當 $48-$60，另有$120OKA‘S特製便當

各款日式便當賣相十分吸引，包括親子丼、OKA‘S特製丼、照燒雞便當、鹽燒鯖魚便當等共10款，飯及餸菜的份量不少，想以合理價錢而且飽肚，絕對是不錯的選擇。

OKA‘S的飯團和便當特別選用日本福井縣的越光米，口感比較黏性、富光澤和米香。每當品嘗一口，都會有股米甜味在口中散開。即使飯粒變涼也能維持香甜味，因此很適合製作飯團和飯盒。炸物也選用日本雞蛋，保證新鮮和安全。

😋😋😋 點擊圖片看記者嚴選推介 😋😋😋

+ 4 + 3 + 2

【3】健康之選 —— 日式美食區 日式沙律 $45-$57

日式美食區主要提供4款日式沙律，十分適合注重健康的OL們。當中包括吞拿魚沙律、凱撒沙律、田園沙律及意粉沙律，每盒都有一隻手掌大，份量對得起價錢。

只要清淡沙律的話，4款沙律旁邊亦有提供只售20元的蔬菜沙律，以普通沙律菜與粟米配搭而成。

😋😋😋 點擊圖片看記者嚴選推介 😋😋😋

【4】獨特之選 —— 素食區 Green Common未來素食 $48-$69

為照顧素食者的需要，Great Food Hall的熟食區特別引進了素食品牌Green Common。不過，大家可能驚訝在食物架上居然有肉醬意粉、熱狗、漢堡咖哩飯、葡汁南瓜雞飯等。其實這些「肉食」都是豆製品造成的仿造肉，不但口感與真實的肉相似，更重要不含膽固醇、不含激素，十分健康。

Green Common的未來素食價錢由48元起，最便宜的有黑松露煎餃子，6隻一份賣48元，最貴的焗純素芝士未來漢堡咖哩飯賣69元。

😋😋😋 點擊圖片看記者嚴選推介 😋😋😋

+ 7 + 6 + 5

【5】CP值最高之選 —— Sandwishes區 Risotto連湯 $49

門口直入少許的Sandwishes區售賣3款意大利飯，包括紅菜頭椰菜花意大利飯、青豆意大利飯和南瓜茄子意大利飯。更重要的是，在上午11時以後，買意大利飯都附送免費時日餐湯。能在金鐘區以不到50元的價錢解決一餐，還有飲品，絕對是CP值超高！

😋😋😋 點擊圖片看記者嚴選推介 😋😋😋

除了記者推介的各款50元以下美食，如果想有更多選擇，其實多付幾元至十幾元，就有更多不同選擇，例如意大利原材料即製的手工意粉、韓式美食、泰國美食等。

😋😋😋 點擊圖片看多款Sandwishes區熟食介紹及價錢 😋😋😋

+ 20 + 19 + 18

😋😋😋 點擊圖片看多款Sushi區熟食介紹及價錢 😋😋😋

+ 2

😋😋😋 點擊圖片看多款韓式美食區熟食介紹及價錢 😋😋😋

+ 17 + 16 + 15

😋😋😋 點擊圖片看多款沙律區熟食介紹及價錢 😋😋😋

+ 9 + 8 + 7

😋😋😋 點擊圖片看多款泰式美食區熟食介紹及價錢 😋😋😋

+ 2

😋😋😋 點擊圖片看多款素食區熟食介紹及價錢 😋😋😋

+ 2

😋😋😋 點擊圖片看咖啡區 😋😋😋

😋😋😋 點擊圖片看多款Bakery區介紹及價錢 😋😋😋

😋😋😋 點擊圖片看多款烤肉區介紹及價錢 😋😋😋

+ 10 + 9 + 8

😋😋😋 點擊圖片看多款意式美食區介紹及價錢 😋😋😋