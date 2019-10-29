【海岸賽艇世錦賽】港島5間特色酒吧推介　何蘭正、李好味有港味

2019世界海岸賽艇錦標賽將於11月在維多利亞港上演，有多個最佳觀賞地點，有中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園、會展中心，而起點則在銅鑼灣香港遊艇會。港島區酒吧林立，大家觀看比賽後不妨到附近酒吧小酌一下，度過一個舒適愜意的周末。

【1】何蘭正 —— 多款本地手工啤酒

店名玩味的「何蘭正」，內裏裝修走懷舊風格，牆上「鬼佬涼茶」的霓虹光管，為店內熱門的打卡位。酒吧供應多種特色本地手工啤酒，味道有濃有淡，可根據個人口味選擇苦澀味或果味偏重的款式。

有選擇困難症的朋友，不妨試試「Beer Flight」，可以一次過品嘗四款口味。店員會將啤酒由淡至濃味排列，並寫上對應的名字。

何蘭正 地址：中環蘇豪卑利街65-65A號地舖 營業時間：星期一至四16:00 – 00:00， 星期五至六16:00 – 02:00，星期日14:00 – 00:00

【2】李好味 —— 玩味香港特色菜名

酒吧走舊式香港風格，由裝修到菜名都充滿香港特色，例如「李小龍蝦」、「金蝦脫殼」、「牛魔王過河」等，玩味十足，而且會播放70-80年代的粵語歌曲，營造懷舊氣氛。

酒吧提供的雞尾酒名字亦非常過癮，例如「觀音兵」、「杞分傷心杞分痴」、「皆大歡喜 Happy Together」，易入口之餘，亦非常適合打卡。

+ 3 + 2

李好味 地址：中環擺花街8號地下及1樓 營業時間：星期一至四及日12:00 – 00:00，星期五及六12:00 – 02:00

【3】吱吱朕 —— 清朝服裝cosplay

「吱吱朕」裝修走中國古代風，牆上掛著「奉天承運」和「皇帝詔曰」的霓虹光管，另外，餐牌製成聖旨和武功秘笈的模樣，部分酒類亦使用了傳統的萬壽無疆杯，非常趣緻。店內更提供清朝服裝供客人拍照打卡，可根據個人喜好裝扮成皇帝、格格等。

酒吧主打日本菜式，最受歡迎的是「窩蛋牛肉飯」，不少網友表示，牛肉份量十足，配以生蛋黃一同進食，味道一流。

+ 3 + 2

吱吱朕 地址：中環蘇豪卑利街53號地舖 營業時間：星期一至五11:30 – 00:00，星期六16:00 – 01:00，星期日休息

【4】港 —— 港式fushion下酒菜

餐廳主打多款港式fushion下酒菜，「避風塘芝士蟹腸粉」是人氣菜式之一。許多網友大讚，腸粉軟滑，加上芝士和混合了炸蒜的蟹肉及蟹籽，口感豐富，味道香口，帶點微辣，非常適合佐酒。

另外，餐廳的雞尾酒大部分都是以中國酒調配出來，非常特別，同時亦有其他酒類可供選擇，例如本地手工啤酒、白酒等。如果不勝酒力的朋友，亦可以選擇無酒精特飲，例如玫瑰蜂蜜烏龍茶，味道亦不錯。

港 地址：灣仔汕頭街1號地舖 營業時間：星期一至六12:00 – 15:00，17:00 – 23:00；星期日10:00 – 16:30

【5】Mini Club —— 中國古式酒壺

店內中間有一個倒轉的巴黎鐵塔，玩味十足。餐廳提供多款西餐，海鮮拼盤和生蠔都是網友推介的菜式。

這裏的雞尾酒一直非常受網友歡迎，提供多款特色選擇，賣相均非常「IG-able」，例如中國古式酒壺作賣點的「China’s Day」，雖然果香味重，但酒精濃度頗高，加上份量較多，建議與多位朋友一同分享。

+ 3 + 2

Mini Club 地址：銅鑼灣駱克道487-489號駱克駅1樓 營業時間：星期一至日17:00 – 03:00

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽

賽事資料

比賽日期：2019年11月1至3日（星期五至日）

比賽場地：維多利亞港（由銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心）

主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會

門票：不設門票，免費入場

最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

Facebook專頁：2019 World Rowing Coastal Championships