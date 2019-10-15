2019大閘蟹放題｜6間爆膏好評任食大閘蟹推介　最平288元免加一

10月是歎大閘蟹的好時節，不過坊間零售店細細隻也要幾十元起跳，想盡情吃而不傷荷包，最佳方法就是尋找抵食大閘蟹放題！本篇就搜羅了6間2019年新推的任食大閘蟹店，有泰日式放題，亦有中式粵菜套餐，方便大家揀選心水吃法，盡歎大閘蟹各種菜式！ （下列食物款式、價格，以發稿日期為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】瀛豐放題料理專門店——大閘蟹爆膏好評 升級任食生蠔

多間任食大閘蟹店之中，這間的好評甚多。主要供應約4両重的公蟹，記者曾親試證實膏多肉厚，蟹身清洗乾淨，拿上手感覺討好不會滑潺潺。最滿足是想吃多少隻都可以任點，不過負責人Kelvin就建議食客每次最多點3隻，因為如果點得太多，大閘蟹涼掉時蟹腥味便會較重。

另推介必食泰式生蝦，夠鮮夠辣；還有榴槤雪條及黑糯米雪條等甜品，也頗有特色。如果想更歎，可加98元升級任食美國生蠔、海膽帶子、Asahi及Blanc1664啤酒。而追求抵食的話，則可以11時後入座，多一小時慢慢歎！

任食大閘蟹詳情：

供廳種類：江蘇產，只有公蟹，約4両

其他任食菜式：刺身、創作壽司、泰國料理、天婦羅、燒物、炸物、甜品雪糕、汽水啤酒等

供應時間：5:00pm - 2:00am；（逢五、六及日限定午市放題）12:00nn – 3:00pm

限時：2小時（11pm後入座可任食3小時）

收費：平日$399；逢五至日、公眾假期及前夕$409（另收加一服務費）

瀛豐放題料理專門店 地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場10樓 詳情／訂座：2891 6928／9690 1733（WhatsApp）

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+ 11 + 10 + 9

【2】瀛鮮——行貨安心保證 兼歎磯燒海鮮

這間同樣主打日韓食物的放題店同樣推任食大閘蟹，無論平日或假日，均一價$388任食2小時。店員強調店內所有大閘蟹均已取得香港食環署簽發的衞生證明書，是經老三陽或老三行正途取貨，所以食用安全和品質方面都有保證。

這裡隨機供應蟹公蟹乸，白膏和黃膏都有機會吃到，雖然平均只有3.5両，但蟹膏亦夠飽滿。有食客讚店員服務態度好，又勤換碟，可以好好享受拆蟹滋味。另推介磯燒海鮮和燒肉，選擇多，燒蜆多汁無沙，而牛舌夠厚，牛小排肉味濃郁亦不俗。

任食大閘蟹詳情：

供廳種類：日本或太湖產，公乸蟹也有供應，約3.5両

其他任食菜式：日式刺身、韓式燒肉、磯燒海鮮、泰式食品、甜品、汽水啤酒、薑茶等

供應時間：5:00pm - 2:00am

限時：2小時

收費：$388（另收加一服務費）

瀛鮮GoodTake 地址：佐敦白加士街66號新寶廣場5樓 詳情／訂座：3543 1183／6514 1418

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+ 7 + 6 + 5

【3】金兜記海鮮菜館——中式蟹宴包花膠、乳鴿

這間位於灣仔的酒樓平日主打燒乳豬、鹽焗雞等中菜，往年曾辦任食大閘蟹宴，廣獲好評，因此今年十月再度推出。大閘蟹套餐必須2位或以上惠顧，包4款巧手中菜及1飲品，如花膠及乳鴿，小吃2道菜後大閘蟹即蒸新鮮上枱。

可任食的是大約4両的日本蟹，大小適中，蟹膏金黃。有食客網評讚店家夠豪氣，每次大大盤大閘蟹地派，2位派4隻，4位派8隻，豪不吝嗇。不過由於是酒樓，所以套餐價錢以外，需要再付加一茶芥。

任食大閘蟹詳情：

供廳種類：日本產，公乸蟹也有供應，約4両

套餐包括（每位）：杏汁燉花膠1客、黃金蝦球1客、潤燒乳鴿半隻、生炒臘味糯米飯1客、薑茶1客

供應時間：5:30pm - 11:30pm

限時：2小時

收費：$358（另收茶錢$14及加一服務費）

金兜記海鮮菜館 地址：灣仔灣仔道3號尚翹峰第二&三座A2舖及1樓 詳情／訂座：3907 0878

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+ 8 + 7 + 6

【4】上海新大眾大閘蟹專門店——任食特色蟹粉菜式

位於黃大仙的農場盆菜之家餐廳其實亦是上海新大眾大閘蟹專門店，每逢大閘蟹季都會推出任食放題，特色在有多種價目，可選不同大小的大閘蟹，豐儉由人。放題供應期至2019年12月10日，任食時間較短，只有75分鐘，需且每次只能點2隻，所以要把握時間，蟹一到便要點新一輪。

這裡還有多款蟹粉製作的任食菜式，如蟹粉水餃、蟹粥、蟹膏糯米飯等，不過蟹粥味不算突出，稍稍被胡椒味掩蓋，建議自行把大閘蟹內的蟹肉拆出，與粥撈勻更好吃。

任食大閘蟹詳情：

供廳種類：江蘇產，公乸蟹也有供應，約3至6両

其他任食菜式：蟹粉水餃、生滾蟹粥、蟹膏炒臘味糯米飯、蟹粉扒時蔬、薑茶小丸子、汽水啤酒、果汁及蜂蜜雪梨等

供應時間：6:00pm至3:00am

限時：75分鐘

收費：分6種價錢（逢五至日、公眾假期及前夕加$10／位，另收加一服務費）

（約3-4両蟹公及3両蟹乸）10:00pm前$358／10:00pm後$328

（約4-5両蟹公及3.5両蟹乸）10:00pm前$428／10:00pm後$388

（約5-6両蟹公及4両蟹乸）10:00pm前$588／10:00pm後$548

上海新大眾大閘蟹專門店／農場盆菜之家 地址：黃大仙飛鳳街46號地舖（近鳳凰新村） 詳情／訂座：2614 3221／2419 1208

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+ 8 + 7 + 6

【5】鳳城皇宴——吃盡3小時 連點心小菜放題

鳳城酒家集團位於尖東的分店鳳城皇宴一向推抵食中式放題，如午市的點心放題，及晚市的京菜及粤菜放題，可任食大廚即製中菜，如北京片皮鴨、脆皮炸子雞、京蔥牛仔肉、辣子雞丁等等。最近更推大閘蟹優惠，只需惠顧晚市放題，再加88元便可任食大閘蟹。

這間酒樓放題抵在任食3小時，而且價錢均真，免收加一及茶芥。不過，愛大堆頭滿桌皆是的話，這裡就未必適合，因為每次每位只能點1隻大閘蟹，即叫即蒸，每隻大約需等20分鐘左右，吃到盡也只能吃到9隻，難有「瘋狂拆蟹」之感。

任食大閘蟹詳情：

供廳種類：產，公乸蟹也有供應，約2-3両

其他任食菜式：北京片皮鴨、脆皮炸子雞、炒粉麵飯、順德小菜

供應時間：6:00pm - 10:00pm

限時：3小時

收費：晚市放題價加$88升級任食大閘蟹

星期一至四放題原價$238，升級價$326

星期五至日及公眾假期原價$258，升級價$346

鳳城皇宴 地址：尖東麼地道南洋中心地下低層 詳情／訂座：2721 8798

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+ 6 + 5 + 4

【6】蝦川海鮮燒肉放題——最抵食日本大閘蟹放題

一般大閘蟹價錢最平也要50元起，只能買最細隻貨色，但這間放題300元有找，不需加一，供應約3.5至4両蟹，吃5隻以上已經回本，非常化算！晚市放題分2個時段，任食2小時，初時每隔15分鐘才派一隻蟹，不過毋須擔心不夠吃，店員指近尾段時間便會盡出大閘蟹任取，一定讓大家吃夠。

這間其實是9月新開餐廳，打頭陣的大閘蟹放題已迅獲街坊好評，讚蟹靚爆膏，有食客嘗過之後已經再訂了下一次放題，周末時段經常爆滿，想吃便要襯早訂座。除清蒸大閘蟹以外，其他食品選擇較少，不過磯燒海鮮質素亦不俗。

任食大閘蟹詳情：

供廳種類：日本產，公乸蟹也有供應，約3.5-4両

其他任食菜式：磯燒海鮮、燒肉、汽水啤酒、薑茶等

供應時間：6:00pm - 8:00pm；8:30 - 10:30pm

限時：2小時

收費：成人$288；小童$188；身高110cm以下免費

蝦川海鮮燒肉放題 地址：元朗屏昌徑18號聯發樓地下9-10號舖 詳情／訂座：5579 5108（WhatsApp）

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