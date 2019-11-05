壽司店設感謝日蝕本賣20元魚生飯　收益獎員工　籲食客慳錢捐款

香港物價高漲，一般吃個午餐都要約50元，但昰有網民發現一間日式壽司小店竟然推出只需20元的特價午餐！ 究竟平價午餐有哪些可選，是否真的有「咁大隻蛤乸隨街跳」？店東為何做這蝕本生意？

推出優惠的壽司店叫「御品．千之味」，於7年前開業，深水埗及大角咀也有分店。不時推廣限時飲食優惠，如數月前曾推出開店7年優惠，指定時間離座便可享正價食品「全單7折」。

「御品．千之味」刺身壽司和食店推出特惠午餐成熱話。（御品·千之味FB圖片）

每月一天有午市激平優惠

而11月最新推出超抵優惠，店家自設每月第一個星期二為「感謝日」，當日下午12時至5時正會供應6款盛惠20元的特價午餐（原價$65起）！《香港01》飲食記者以食客身份查詢時，店員指特價午餐主食份量與平時一樣，還附送飲品，不過平日跟餐的沙律及小食則不會隨特價餐附送。

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特價餐收益全數贈員工

是次「感謝日」特價午餐於兩間分店都會同時供應，店方表示原因是希望感謝員工付出，他們於Facebook發布消息時寫到：「$20同事做貼士之用……想大家嚟食嘢節省咗嘅錢自己去捐，最好就養成捐款習慣，客人自己選擇想捐嘅機構」。

店家多次回饋街坊、學生及善心人

翻查資料發現，其實此店早於本年8月已開始向街坊及參與公眾活動的人士派水，於10月時更曾向有需要的學生派「發夢飯」。而今次特價午餐推廣同時，仍繼續供應免費飯以呼籲捐款，只要食客手持任何慈善機構的捐款收據，都可享免費餐。

（官方FB網頁截圖）

由於多次向公眾活動人士派水派飯等行動，令此食店被列入網上「黃藍商戶清單」，被評為「黃色愛港商戶」。而不少網民更於Facebook留言支持：「多謝老闆」、「好人一生平安」，又有人以反話表示「我以後會不停懲罰你哋」、「抵我用港幣嚟食飯抵制你」等等。

食物質素備受讚賞 食客推介壽司蛋糕

這間小店除了因各種優惠吸引街坊之外，食品味道質素也不俗，壽司飯更特別用上專用甜豉油，不會如劣食店般出現過咸問題。有食評推介照燒雞扒，皮煎得夠脆；燒三文魚頭，連魚鮫位上碟大大份絕不將貨就價；溫泉蛋生熟程度亦控制得恰到好處。而店中最有特色的食品為壽司蛋糕，有多款不同大小可選，價錢由$268起，當另類生日蛋糕來說，不算很貴。

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