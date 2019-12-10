確認！SUKIYA食其家12月12日9時旺角開幕｜食牛肉飯兩大美味秘訣

好消息！《香港01》飲食頻道記者親自電郵香港食其家董事總經理西川洋司，並在12月10日下午獲得回覆，確定本港分店將在12月12日上午9時正式開幕！ 被譽為日本三大牛肉飯專門店的分別有食其家（すき家、SUKIYA）、松屋及吉野家。繼吉野家之後，食其家已經宣布會在年底前落戶香港，選址旺角。平靚正的牛肉飯大家可能食得多，但食牛肉飯的最佳方式，大家又知道嗎？

Sukiya食其家香港分店將於旺角開幕，根據食環署網頁顯示，食其家已經獲批普通食肆牌照，選址在九龍旺角亞皆老街29-31號及新填地街468號地下A號舖。本頻道亦獲得香港食其家董事總經理西川洋司親自回覆，香港食其家將於12月12日上午9時正式開幕，詳情將於12月11日在官方Facebook公佈。

食其家能夠跑出的原因，是它的牛肉飯不但價錢相宜抵食，飯餸的配搭亦十分豐富，有芝士、明太子蛋黃醬等，配搭豐富。不過，大家又知道牛肉飯加入紅薑絲的作用嗎？加入紅薑絲會否更好吃？怎樣食才會最好食？

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