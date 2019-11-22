抵食放題｜精選3間$68午市任食火鍋　酒店級火鍋、串串鍋任飲任食

香港打工仔隨便吃一餐動輒都要40、50元起，是次《香港01》飲食記者為大家推介3間平價午食任食火鍋，只須$68元便可任飲任食，其中一間更可以低於$34價錢享用，絕對平過茶記！名副其實蔗渣價錢買到燒鵝味道，一起看看有哪些激抵推介吧！

【1】竹籤版麻辣火鍋 FunFun 串串鍋

近期麻辣串串鍋非常流行，這款竹籤版麻辣火鍋其實是麻辣火鍋的前身，所有食材會用竹籤串好，再放上麻辣湯內煮熟，但大部分串串鍋會依竹籤數目來收費，但位於旺角的FunFun 串串鍋則提供飲食，午市時段只須$68便可任飲任吃兩小時，穿校服者更即減$10，而且免收加一服務費，非常抵食！

午市任食包一份海鮮盤、泡椒牛串及一份肉（豬、牛、羊）， 另加自助吧任飲任食，除了火鍋配料外，就連沙律、熟食、即食麵及飲品都有提供，性價比高！👇👇👇即睇有咩好食👇👇👇

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Fun Fun 串串鍋 地址: 旺角西洋菜南街1A-1K百寶利商業中心5樓 午市時間12:00-17:00 費用:$68午市任食2小時，不設加一 電話: 22345639

【2】酒店級火鍋 咖哩爸爸

位於銅鑼灣有家新開的火鍋店「咖哩爸爸」，主打「特濃咖喱火鍋湯底」，現時更推出午市火鍋放題任食，只須$65起便可任食一小時，提供超過50款新鮮火鍋食材，而且汽水、啤酒任飲，更有不同級數的肉類及海鮮可供升級，店舖裝潢光猛潔淨，吃過的食客都表示午市食物選擇多、性價比超高，而且環境舒適。👇👇👇即睇有咩好食👇👇👇

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咖哩爸爸 地點：銅鑼灣糖街8號樂聲大廈1樓101號舖 (Cinema City上一層) 午市任食：成人HK$64起（另設加一服務費） 午市時間：12:00-17:00 電話: 35963682

【3】抵食之選 緣聚鮮鍋

位於荃灣新開的緣聚鮮鍋，主打平價自助餐及任食火鍋，價錢夠貼地，更經常舉辦不同類型的優惠活動，如午市的任食火鍋原價$68，最近更有午市男女單雙日優惠，單數日期男士可享半價、雙數日期則女士有半價，只要$34便可享用午市任飲任食，平得誇張！活動將於11月23日完結，接住店舖將於11月25日起推出午市第2位半價，即雙數入座，只要是2、4或6個人，如此類推第2位均有半價。

除了提供火鍋任食，店內選擇多元化，有齊炸物、熱食、小食、飲品、乳酪雪糕、甜品等提供！👇👇👇即睇有咩好食👇👇👇

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