GANKO頑固壽司有伏？YouTuber Alfred力數8宗罪　大J讚好食捱鬧？

在日本主打平價的連鎖壽司店「頑固壽司」（GANKO），於12月6日正式登陸香港尖沙咀K11 MUSEA，吸引大批人去朝聖，一直人龍不絕。至近日飲食YouTuber 「Alfred」發表食評力數8宗罪，不少網民留言附和，更牽連另一位人氣「大J」！

YouTuber「Alfred Chan」一向聲稱自費用餐，然後發表「真實食評」，影片系列名為「有碗話碗」。Alfred於12月12日去頑固壽司用餐，兩人散叫了多件壽司和一個吞拿魚壽司拼盤，共20件壽司，埋單加一卻超過800元。不過，對於整個用餐體驗，Alferd及其身邊的食客都十分不滿，Alferd更力數了「頑固壽司8宗罪」。

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雖然Alferd給予「頑固壽司」劣評，另一名人氣YouTuber「大J」早前卻拍片大讚「頑固壽司」。

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有網民看過Alfred短片，再看大J的短片，質疑大J的食評不夠公正，也有人認為大J知名度高，很可能在排隊時已被「頑固壽司」的職員認出，因此會有「特別」招呼。也有網民表示，大J本身並非美食YouTuber，相反Alferd說話向來中肯，食評比較可信。