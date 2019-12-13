SUKIYA火鍋實試！食其家吉野家邊爐　價錢、配料、服務誰更優勝？

以為第二日條隊就會短一半？少年你太年輕了！《香港01》飲食頻道記者今日就以顧客身份光顧SUKIYA食其家，試食牛肉飯以外另一亮點──火鍋！並與食其家的對手吉野家作出比較，究竟「吉邊」（吉野家美人鍋）能否戰勝新對手？

新食店的開幕，總是不滅港人的排隊熱情，即使是24小時營業的食其家也在開幕15小時後宣布食物幾乎售罄，只賣剩牛肉飯。記者在食其家開幕翌日（12月13日）親身挑戰，為了食到下午3時開始供應的鍋物，搭正3時開始排隊。幾經腳痛、腰痛、再在大街上伸展，終於在下午4時20分成功入座。

食其家共有兩款鍋物，分別為壽喜燒鍋（60元）和香辣惹味火鍋（65元），配料都有牛肉／豚肉、烏冬、蟹柳、炸魚餅、生菜、白菜、洋蔥、紅蘿蔔、金針菇和白飯。

記者食量不算大，但逢辣必好，所以這次一於試下香辣惹味火鍋。在按鈴之後，店員很快就到達，落單後又會重複一次，而且有問必答，不怕叫錯。而記者已於日前光顧吉野家藍田分店，確保以最新的「吉邊」體驗，與SUKIYA作出比較。

🍲🍲🍲 點擊圖片睇火鍋價錢、湯底及配料比較🍲🍲🍲

+ 17 + 16 + 15

食其家VS吉野家 火鍋誰更優勝？

價錢方面，表面上食其家便宜5元，但價錢還要考慮味道和份量，雖然吉野家配料多幾款，但份量不及食其家，而且記者覺得食其家在食物和服務上都更勝一籌。🍲😋✏ 點擊下圖看記者分析食其家勝出3大關鍵 ✏️😋🍲