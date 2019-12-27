冬日美食節2019｜賀年食品區10款$200以下抵買食品　過年做節必備

年尾最大型的室內美食展「香港冬日美食節」已於灣仔會展開幕，今年分了7個美食展區，其中「賀年食品、糧油及蔘茸海味區」集合了多檔美品乾貨選擇，以下推介10款200元以下的組合及抵買福袋禮盒，買回家儲糧過年就最適合！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

「香港冬日美食節」由即日起至12月29日在灣仔會展舉行，與「香港冬季購物節」一同舉行，同一張門票可以行勻2個展覽。

「香港冬日美食節」入場票需先在1樓購買。（駱煥琳攝）

留意1樓展場是「香港冬季購物節」，如目標是「香港冬日美食節」，可以直接上3樓展場。（駱煥琳攝）

「香港冬日美食節」賀年食品區

美食節多達240個攤檔，其中由3E至3H行進入，近正中位置的就是「賀年食品、糧油及蔘茸海味區」，買回家儲糧的食品及矜貴送禮做節食品都較集中。

除了靠3E至3H字頭檔口去辨認，枱頭看見「賀年食品、糧油及蔘茸海味區」旗幟亦可明顯知道大致位置。（駱煥琳攝）

記者從這區多間展商之中挑選出10款200元以下的抵買美食產品。👇👇👇按圖看10款200元以下過年看家糧食推介及售賣地點😍😍😍

【儲糧美食推介1】這個梅酒套裝售$199，包一支500ml梅酒威士忌及一支500ml梅酒白蘭地，相當大支抵飲。（駱煥琳攝）

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【同場加映】精選熟食食品推介

《香港01》飲食組記者另外為大家搜羅了精選高質好吃的即食食物。😋😋😋按圖看下列即食美食推介😋😋😋

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