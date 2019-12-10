【工展會2019】5款美食推介　自備餐具7大優惠　4款5時後零食優惠

一年一度工展會開幕，《香港01》飲食頻道記者已於首日入場，為你整理出一系列必食和優惠攻略。

除了場內必吃5款美食，如果你自備餐具更可享有7項優惠，傍晚5時後入場，更有4款零食有着數，即睇下文了解如何領取着數！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

掃街要選天后入口

出發！一如以往，即食美食集中地「美食廣場」位於6號球場，由近港鐵天后站的興發街入口進入，一進去的右邊便是美食攤檔！

工展會興發街入口（莊堅毅攝）

從入口看美食廣場位置（莊堅毅攝）

今次有約20多檔即食美食，碗仔翅、溏心鮑魚、椰皇特飲不少得，今年還有不少亮眼新美食！😍😍😍 點擊睇5款推介美食及場內環境😍😍😍

記者嚴選的推介美食包括：原隻黑椒豬手、紅粉鮑魚糯米雞、煎餅果子、海味盛匯及花膠鮮奶燉蛋撻。😋😋😋按圖看抵食貼士及記者食評😋😋😋

+ 8 + 7 + 6

看準時間、自備餐具、電子消費有著數

尋找美食要精明，必要做定準備，記者有以下3個小提示給大家：

【1】帶定電子消費工具

今次展場設有4種電子消費優惠，包括Mastercard信用卡、轉數快、微信支付及支付寶。到指定商戶單筆消購滿指定金額，掃一掃QR code即減$5至$20港幣。4種電子消費之中，以微信支付的入場門檻最低，買50元即減5元。

（工展會網頁截圖）

現場所見，美食廣場區也有不少商戶參與電子消費優惠，圖為參與展商的標記。（莊堅毅攝）

【2】自備餐具

除了帶電子消費工具，也要記得帶自備碗筷及杯，因為夠環保之餘，亦有著數。美食區有多間設有自備餐具優惠，共7項，有的減$5，有的送多件食物👍👍👍按圖看7大美食區自備餐具優惠👍👍👍

+ 4 + 3 + 2

【3】逾70展商推下午5時優惠

何時入場也是有考究，眾所周知晨早搶先入場有機會買到抵買好物，如今年有展商推出$1米、$1牙刷等等。不過其實午後時間入場亦有好優惠！逾70間參展商推出下午5時開始的「晚間限定優惠」，記者精選出4款買一送一美食，以及其他抵買零食推介給大家。溫提大家，優惠固然是想吸引人傍晚入場，但早起的鳥兒才有蟲吃，如果想搶到優惠，當然是5時前已經要在場內作好準備。

😍😍😍 搶定唔搶？按圖看看4款買一送一美食及零食推介 😍😍😍