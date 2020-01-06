SUKIYA食其家取消24小時營業　即看最新營業時間　附地址菜單介紹

開業不足一個月的24小時營業日本牛肉飯專門店「すき家」（食其家SUKIYA），昨日（5日）在facebook專頁宣布因店舗機器設備需進行保養工程，故更改營業時間，往後營業時間暫定為早上6時至凌晨12時30分，令不少網民、食客大感驚訝。

《香港01》飲食記者整理facebook及連登網民多則留言，不少人都猜測是否因人流過多、員工難以應付龐大工作量等原因，最後決定不再通宵營業！

食其家開業第二日已經人頭湧湧（資料圖片）

官方帖文引起不少網民熱烈討論，有人甚至在連登討論區以「sukiya頂唔順香港人唔做通宵」為題發帖，討論更改營業時間的原因！

不少網民都關心食其家甚麼時候會開分店，亦有網民猜測店方更改營業時間的原因，包括人手不足、員工工作壓力大、人流過多等。不過亦有人反對店方的做法，認為縮短營業時間更加不能應付眾多食客。

😋😋😋按圖即睇fb及連登網民對食其家不再通宵營業的看法👇👇👇

+ 9 + 8 + 7

「すき家」（食其家SUKIYA） 地址：旺角亞皆老街31號地舖 營業時間：星期一至日 06:00 - 00:30

😍😍同場加映：記者心水推介的SUKIYA食其家美食😍😍

其實記者早前以顧客身份光顧SUKIYA食其家，試吃了早餐、午餐及火鍋，記者最推介的就是超人氣的牛肉元氣早餐，早餐包括了味增湯、牛肉和沙律，亦有紫菜配搭溫泉蛋等用來拌飯，十分惹味。晚餐方面，記者就推介配料非常豐富的香辣惹味火鍋，夠晒飽肚！

😋😋😋按圖即睇食其家5款早餐分別及記者心水推介組合👇👇👇

想知道SUKIYA食其家完整美食推介，請按以下連結閱讀 👇👇👇😍食其家SUKIYA旺角店開幕 食客讚餐單種類多 早午晚三款必試推介

另外記者又實試了SUKIYA一人火鍋與吉野家火鍋比較，想知哪一間更抵食，更出色，請按以下連結 👇👇👇😍SUKIYA火鍋實試！食其家吉野家邊爐 價錢、配料、服務誰更優勝？