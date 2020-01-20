全盒應該放什麼？不可放芥末豆？ViuTV《點相》教你10大好運貼士

農曆新年家家戶戶放全盒（攢盒），究竟自己屋企放哪些食物最好意頭？擺放方面有甚麼禁忌要注意？ViuTV近日推出的玄學節目《鼠年行運要點相》就講解了相關問題。 《香港01》飲食頻道記者綜合了節目內有關全盒食物選擇的10個竅門，讓各位一文看清，避免把往年衰運帶到下年之餘，亦介紹拜年時選擇吃哪種食品可以沾福沾旺，甚至靠食物增桃花運、財運、添丁運！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

ViuTV新年特備玄學節目《鼠年行運要點相》由命理專家皓云師傅、陳柏寧（利君牙）及英健朗（小占）主持，一連2集，每集1小時，講解十二生肖鼠年運程預測，家居新年佈置及拜年如何催吉避凶。

《鼠年行運要點相》首集已於上星期六（1月18日）播出，下一集於大年初一（1月25日）晚上8時30分於ViuTV播放。

命理專家皓云師傅，生於三代玄學世家，精於陽陰二宅風水、八字、擇日改名法等。經常參與媒體節目，如有線電視《怪談》、網媒《科幻奇玄》、ViuTV《點相》等。

首集之中提及多種來年家居風水以及新年物品擺放宜忌，例如選擇全盒，原來傳統全盒必須單數格數才最好，通常分3格、5格或9格，格數越多代表身分位越高，如古代只有皇帝和皇室成員才能使用9格全盒。

以下記者就精選出更多與全盒食物有關的小提示，有些新潮零食不宜放入全盒！如果拜年目標的家中有囍事或往年順景，亦可以透過進食對方全盒的食物沾取「旺氣」，原來求財吃瓜子「搲銀」並不夠，而求姻緣則要吃一種糖。🧧🧧🧧按圖看全盒食品10大貼士🍊🍊🍊

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資料來源：ViuTV