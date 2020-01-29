武漢肺炎｜自發派口罩反被鬧　程班長道歉發文嘆：看透醜陋的人心

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「程班長台灣美食」（下稱「程班長」）日前自發免費抽籤派發百盒口罩，疑因排隊安排不周、抽籤形式等遭到部分人炮轟，引發風波！「程班長」昨日（28日）在其facebook專頁發文稱，晚上7時會以抽籤形式免費派口罩，抽到1-110號的人可以自行挑選口罩，但每人限定取一盒，「程班長」派發的成人、兒童及幼兒口罩從台灣訂購，排隊者需出示香港永久性居民身份證，才可抽籤。

「程班長」多次強調眾人不要早到浪費時間排隊，因並非先到先得，但晚上7時前已有大批人，包括小朋友聚集在通風較差的工廈走廊排隊等候。「程班長」為免眾人在密閉空間群聚有危險，建議大家離開到樓下D2 place拍照，順便透氣，然後再上去抽號碼。「程班長」職員於是發給他們一張打剔的紙，保證他們可以回來抽號碼。

🤔🤔🤔 按下圖即睇「程班長」多個帖文解釋事件始未 👇👇👇

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惟此舉疑造成部分人抱怨安排不當、浪費他們時間，甚至有人甚至質疑「程班長」是預先派籌。「程班長」其後發文解釋並多番致歉，不過稱有人散播謠言說「籌發完了」，導致發生誤會。不過「程班長」致歉後再發多篇帖文，指多次向不同網民道歉，更直指「看透了醜陋的人心」。「程班長」店主的妹妹更稱有些人「醜陋不堪」，將其哥哥的愛心當垃圾般糟踏，「我以後再也不會讓他去做傻事幫你們這些人。因為你們不配得到他的善心。」

👇👇👇 按下圖即睇連登及facebook網民點睇 👇👇👇

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