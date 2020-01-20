全港13間高質煲仔飯最強推介　必試米芝蓮坤記、榮記Fusion煲仔飯

最近天氣開始忽冷忽熱，農曆新年期間氣溫又下降，大家要把握機會吃煲仔飯！《香港01》飲食記者精選全港13間人氣煲仔飯，當中港島區有米芝蓮推介的名店坤記、嚐囍，九龍區就有油麻地廟街名店如興記、四季、宏興等，最後新界區的元朗、大埔和荃灣亦有三間隱世煲仔飯小店推介！

大家要趁冬天仍然寒冷的時候吃煲仔飯！（資料圖片）

港島區5間人氣煲仔飯推介

【1】2020米芝蓮必比登推介名店@坤記煲仔小菜

位於西環的坤記煲仔小菜是港島的煲仔飯名店，連續兩年獲得米芝蓮推介，招牌菜式有田雞、白鱔、臘味煲仔飯、豬骨煲等。煲仔飯的米飯甘香但口感偏硬，配料非常夠味，因此米飯亦有沾到醬油，因此較為濃味。豉油是另外附上，食客可以自由選擇落多少豉油，豉油本身偏甜、已有鮮味，淋在米飯上面非常夠濃味！

網民就評價臘味滑雞煲仔飯的雞肉夠新鮮、嫩滑，臘味的份量較少，只有約半條臘腸和膶腸，加上一塊臘肉。不過煲仔飯的靈魂 —— 飯焦就不夠多，未能整反焦塊都成型，略嫌失望！

👇👇👇 按圖睇睇坤記的人氣煲仔飯款式、價錢 👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

坤記煲仔小菜 地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖 電話：2803 7209 營業時間：星期一至六 11:00 - 14:30 18:00 - 22:30 星期日 18:00 - 22:30

【2】早午市時段煲仔飯＠永合成馳名煲仔飯

同樣位於西環的永合成馳名煲仔飯，只做午市時段，下午4時就關門，因此大家要早餐和午餐時段前往。招牌菜式有窩蛋牛肉飯、臘味滑雞飯等，窩蛋牛肉飯使用免治牛肉鋪面，夠足料，中間有一個生雞蛋，將雞蛋與牛肉、米飯攪拌後，每一粒飯都充滿蛋液。

別忘記加上點睛的豉油，所有材料一起攪拌，層次豐富。由於煲仔飯用麵包爐烤焗，所以飯焦燒得既香脆又平均，但不會過於焦黑，亦算大塊。

👇👇👇 按圖睇去永合成吃煲仔飯點避免中伏、如何有飯焦 👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

永合成馳名煲仔飯 地址：西環石塘咀德輔道西360號地舖 電話：2850 5723 營業時間：星期一至六 07:00 - 16:00

【3】2020年米芝蓮必比登推薦炭烤煲仔飯＠嚐囍煲仔小菜

位於西環堅尼地城的嚐囍煲仔小菜連續兩年獲米芝蓮推介，主打各款煲仔飯和中式點心，例如白鱔滑鷄冬菇煲仔飯、臘味排骨煲仔飯、臘味滑雞飯 ，亦有創意又新奇的日式鰻魚煲仔飯等。

網民就評價臘味滑雞飯的雞肉夠嫩滑，臘腸味道香濃，米飯帶有臘腸香和油香，炭香味撲鼻！飯粒煲至粒粒分明，但不會過硬，最重要的是飯焦香脆，可以整塊起出來。要留意煲仔小菜及煲仔飯只在晚上六時後供應，大家記得不要上午去！

👇👇👇 按圖至最後睇睇嚐囍煲仔飯的飯焦有幾勁 👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

嚐囍煲仔小菜 地址：西環堅尼地城北街25號地下 電話：2819 6190 營業時間：星期一至日 06:00 - 16:00 18:00 - 06:00

【4】超吸睛煲仔飯金黃色飯焦@祥囍煲仔小廚

位於筲箕灣的祥囍煲仔小廚主打鑊氣小炒和煲仔飯，當中煲仔飯最受歡迎。網民推介臘味蝦乾飯、肉餅飯等，其中臘味蝦乾飯米飯乾身，帶有炭香味，臘味本身的油分滲入底下的飯，增加飯的油香。飯焦方面，祥囍的煲仔飯能夠起出一大塊金黃色的飯焦，飯焦充滿焦香，但沒有過於焦黑！

👇👇👇 按圖睇吃祥囍煲仔飯怎樣做才有最多飯焦 👇👇👇

+ 3 + 2

祥囍煲仔小廚 地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下4A-5A號舖 電話：2343 8811 營業時間：星期一至日 16:00 - 02:00 公眾假期 16:00 - 23:45 公眾假期前夕 16:00 - 23:45

【5】新潮炭燒煲仔飯@紹華小廚

同樣位於筲箕灣的街坊名店，紹華小廚主打各式小菜和炭燒煲仔飯，其中荔茸煲仔飯是人氣之選，一看上去記者還以為是兩球芋頭雪糕，但原來是兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎非常香口，還有香味四溢的臘腸和膶腸，非常惹味！

蒜香牛頸脊飯亦深受歡迎，表面鋪滿炸過的蒜頭碎增加香氣，主角牛頸脊像一顆顆牛柳粒，飯粒燒得夠乾身，而且牛柳汁滲入飯粒裏，增加飯粒的香氣！

👇👇👇 按圖睇紹華小廚的招牌煲仔飯 👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

紹華小廚 地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市熟食中心CF3店 電話：8199 8188 營業時間：星期一至日 10:00 - 22:30

九龍區5間人氣煲仔飯推介

【6】鮮味黃白鱔煲仔飯＠宏興美食館

宏興美食館原是賣粥起家，晚上則賣小菜和煲仔飯。宏興美食館的煲仔飯米香濃郁，更任由客人自行加料。招牌的有薑蔥白鱔、黃鱔煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯等，鋪滿表面的白鱔夠鮮味、份量亦不少，加上少量薑蔥可以辟走鱔的腥味！

另外，店內的招牌還有半煎半燒製作的新鮮熱辣的「潮式煎蠔餅」，蠔仔新鮮、份量亦不算少，蠔餅炸得香脆，口感有點像薯片，不過容易覺得油膩！

😋😋😋即睇宏興美食館的招牌菜式👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

宏興美食館 地址：油麻地廟街10,13號地舖 電話：2384 6372 營業時間：星期一至日 15:00 - 00:00

【7】逾30年歷史煲仔飯始祖＠四季煲仔飯

逾30年歷史的四季煲仔飯是廟街煲仔飯的始祖，以炭燒煲仔飯最為聞名，香味傳遍整條街。不少網民都推介白鱔滑雞飯、鴨蛋蠔餅，白鱔肉質肥美，加上蒸得爽口鮮甜，獲不少網民讚好。

身為人氣之選的鴨蛋蠔餅份量非常大，蠔仔飽滿鮮甜，蠔餅炸得酥脆香口，加上鴨蛋的蛋香非常濃郁，幾乎不用沾醬油。﻿﻿



😋😋😋即按下圖睇吃四季煲仔飯的小貼士👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

四季煲仔飯 地址：油麻地鴉打街50-52號 電話：/ 營業時間：星期一至日 16:30 - 00:30

【8】章魚雞粒飯最出色＠興記煲仔飯

興記煲仔飯以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢較便宜，最平約40至50元已有交易。煲仔飯款式繁多，既有傳統亦有新派煲仔飯，招牌的有章魚雞粒飯、黄白鱔飯、鹹蛋牛肉飯，以及人氣的炸蠔餅。



章魚雞粒飯帶有濃郁的鹹香味，章魚切成粒，因此非常有咬口，表面再加上豆豉調味，滑雞就肉嫩多汁，非常惹味！

😋😋😋按下圖即睇興記煲仔飯的主打菜式👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

地址：油麻地廟街15號 電話：2384 3647 營業時間：星期一至日 18:00 - 01:00

【9】主打創意fusion煲仔飯＠榮記茶餐室

【10】茶記主打海鮮煲仔飯@銓滿記餐廳小廚

位於慈雲山的榮記茶餐室開業超過20年，主打的是創新煲仔飯，包括超邪惡的芝士午餐肉飯、有火焰效果的火焰玫瑰肥牛飯、流浮山金蠔拼蝦乾飯等，全部都充滿特色。招牌芝士午餐肉飯加窩蛋，芝士份量多得可以拉絲，配料就有火腿絲、洋蔥等，拌著米飯一起吃，口感較濕潤，有點像意大利飯。火焰玫瑰肥牛飯是另一道招牌菜，上桌時只需加入一樣調味料就有火焰效果，非常震撼！

旺角的銓滿記是茶餐廳，主打的是各式海鮮煲仔飯，包括招牌的蒜蓉粉絲開邊蝦飯、肉餅煲仔飯加黑松露等，非常特別！一打開煲仔飯蓋，黑松露的香味就撲鼻而來，兩者亦難得的非常夾。

😋😋😋按下圖即睇榮記、銓滿記的各款煲仔飯、肥牛飯加甚麼有火焰👇👇👇

+ 9 + 8 + 7

榮記茶餐室 地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖 電話：2328 9232 營業時間：星期一至六 06:30 - 21:30 星期日 06:30 - 17:30 公眾假期 06:30 - 17:30

銓滿記餐廳小廚 地址：旺角新填地街419號萬福大廈地下 電話：3760 8855 營業時間：星期一至日 07:00 - 00:00

【11】隱世炭火煲仔飯名店@元朗味仟食店

【12】老字號煲仔飯名店@陳漢記粥麵專家

【13】自家製豬油超加分@江湖小棧

其實新界區都有不少隱世的煲仔飯小店，例如元朗的味仟食店、大埔的老字號陳漢記，以及荃灣的江湖小棧都是人氣小店！味仟食店主打即叫即開的炭爐煲仔飯，招牌菜有毛家辣咸蛋肉餅飯、毛家辣鮮雞飯等，食客都大讚有蒜頭、辣椒、鹹蛋等調味，增添風味！

陳漢記的田雞白鱔飯和排骨臘腸飯較有人氣，臘肉的油香滲入白飯中，令飯粒充滿油香！而荃灣的江湖小棧就主打自家製作豬油，食客可以自由選擇加入豬油，增添香氣和油香！

😋😋😋 按下圖即睇新界區3間人氣煲仔飯推介 👇👇👇

+ 17 + 16 + 15

味仟食店 地址：元朗安興街40號地下 電話：2449 3962

陳漢記粥麵專家 地址：大埔運頭街91B地下 電話：2658 2277 營業時間：星期一至日 11:00 - 04:00