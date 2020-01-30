武漢肺炎｜28間酒店防疫措施　有酒店取消可退款　餐廳外檢查體溫

「武漢肺炎」有確診個案來自酒店的內地旅客，令不少人擔心酒店衛生安全。《香港01》飲食頻道記者向多間酒店集團查詢，包括半島酒店、香格里拉集團、萬豪集團等，不少都提升了防疫措施，務求讓顧客放心。

（酒店網頁）

港麗、萬豪集團等11間酒店提供免費取消服務

港麗酒店發言人表示，自助餐服務客人可以免費取消，即使曾註明「不設退款」的折扣優惠，客人也可以申請退款，此外自助餐方面，冷熱盤食物會加上蓋子確保衞生，其他措施包括加強地方消毒, 員工帶口罩, 為食客提供消毒洗手液等。

萬豪國際集團回覆《香港01》表示：「旗下酒店將對自願取消的客人提供免費取消服務」。香港萬豪有約10間旗下酒店，包括JW萬豪酒店、香港天際萬豪酒店、香港海洋公園萬豪酒店、香港萬怡酒店、沙田萬怡酒店、香港麗思卡爾頓酒店、香港喜來登酒店、W酒店、香港萬麗海景酒店、數碼港艾美酒店。

至於曾有確診武漢肺炎旅客入住的W酒店，酒店方面補充：「已隔離封鎖該賓客曾經入住的房間以及相關樓層並進行消毒，以及對已知該賓客曾到過的樓層和曾接觸過的區域進行全面消毒」以確保其他使用酒店設施的旅客安全。

馬哥孛羅香港酒店圖片

九龍倉3間酒店3招保衛生

九龍倉酒店集團旗下酒店包括有馬哥孛羅香港酒店、香港太子酒店、香港港威酒店，發言人回覆《香港01》表示，餐飲服務會增添3項新措施，第一，增加餐桌之間分隔距離；第二，自助餐食物夾取工具會加密更換頻率，約半小時更換一次，以減低食客交叉感染機會；第三，會在餐廳門外增設體溫檢查站，倘若客人體溫37.5度以上，可能會被勸離。

香格里拉3酒店有口罩

香格里拉酒店集團旗下港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、香港嘉里酒店，發言人表示，會因應客人需要，提供酒精洗手液及口罩。

資料圖片

半島等11間酒店加強清潔消毒

此外，包括半島酒店、尖沙咀凱悅酒店、富豪酒店集團（富豪香港酒店、富豪九龍酒店、富豪機場酒店、富豪東方酒店、麗豪酒店）以及如心酒店集團（如心海景酒店暨會議中心、如心銅鑼灣海景酒店、如心艾朗酒店、如心南灣海景酒店）等11間酒店均表示，已加強公共區域的清潔消毒頻密度，為員工採取健康申報或體溫檢查等防控監測，以及為賓客免費供應消毒洗手液等設備。

以上酒店採取了多種衞生措施以保障食客。以下就再介紹7間酒店自助餐優惠給大家，折扣低至6折。包括嘉里酒店、九龍海逸君綽酒店、尖沙咀凱悅酒店、朗廷酒店、九龍酒店、香港天際萬豪酒店及港島海逸君綽酒店。

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