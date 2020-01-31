口罩購買｜7間商戶口罩供應　一文睇清東瀛遊、HKTVmall補貨日期

武漢肺炎疫情持續，現時香港已有12宗確診個案，令港人紛紛到處搶購口罩，不少連鎖商戶例如屈臣氏、百佳等口罩存貨都已暫時售罄。《香港01》記者整理6間商戶、旅遊情報網站的口罩供應情況，包括卓悅、屈臣氏、HKTVmall、一田百貨、龍豐集團，以及旅遊情報網KKFly、旅行社東瀛遊！ （各商戶補貨及購買安排或有所改變，請以店鋪公佈最新安排為準。）

不少商戶於facebook專頁上宣布暫時未有口罩供應，不過卓悅今早（31日）宣布旗下17間分店有韓國口罩供應，發售時間為中午12時至下午2時。約下午1時，卓悅宣布籌號已全數派完，呼籲市民不要在門外排隊，供貨日期需繼續留意facebook專頁。

卓悅今日宣布旗下17間分店有韓國口罩供應。（資料圖片）

另外，東瀛遊今日（31日）下午公佈將會派發20,000個口罩，今日下午4時30分將於尖沙咀分店派發1,800個口罩，地址為尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓。

屈臣氏今日（31日）下午1時於facebook專頁宣布，即將到港的口罩會盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣，網址如下：www.watsons.com.hk，每人限購一盒。為照顧有特別需要的長者，屈臣氏會透過 Hong Kong YWCA 香港基督教女青年會，無條件分配部份口罩支援屬下的日間護理及院舍服務長者需要。

👇👇👇 按下圖即睇7間商戶口罩供貨時間，請以店鋪最新安排為準 👇👇👇

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挑選口罩原來要看標明的「BFE」、「PFE」和「VFE」數值，數值越高就越有保護作用「PFE」達到99%更聲稱能抵擋SARS病毒！

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