口罩派發｜銅鑼灣瀛豐、黃埔九重鮮、龍門冰室　3間食店送口罩

面對新型冠狀病毒疫情，港人共渡時鞎，不少團體、店舖等都搜購口罩捐贈給有需要的人。《香港01》飲食頻道記者發現最近有3間食店會免費派發口罩，有需要人士可以參考內文資料前往領取，而有心人者亦可以到店捐口罩或惠顧支持，其中一間為鼓勵捐贈行動還會送龍蝦！

🤩食店派口罩【1】銅鑼灣瀛豐放題料理專門店

位於銅鑼灣的樓上日式放題店瀛豐將於本文發稿日（2月4日）下午三時開始，於店內派發2000個外科口罩。任何人都可以排隊領取，每人3個，而醫護人員出示有效証件更可以獲優先領取及多拿3個口罩。不過店家指口罩由印尼製造，沒有獨立包裝，建議大家自行帶備乾淨保鮮袋盛載。👇👇👇按圖看「瀛豐」派發口罩詳情及食物推介👇👇👇

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瀛豐放題料理專門店 地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場10樓 電話：9690 1733

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外出用餐都必經脫口罩並潔手的步驟，不過脫口罩用錯方法都有機會接觸到病毒，令戴口罩放病毒功虧一簣。以下有3個「脫口罩正確方法」，想知其餘4個步驟，請按【武漢肺炎｜飯前除口罩正確方法7個Steps 做錯這步驟等如食菌落肚】觀看全文🖱️🖱️🖱️

🤩食店派口罩【2】黃埔九重鮮

而位於黃埔的九重鮮海鮮蒸鍋店則在2月3日已經開始派發了約300個口罩，並推出「捐口罩送龍蝦」優惠鼓勵更多捐贈者。即日起凡到店捐出一盒口罩（50個裝），即送原價$238的龍蝦一隻，可以憑券於一個月內到店使用。而當店家儲夠一定數量口罩之後，便會再次公布免費派發口罩的時間，歡迎黃埔區居民領取，成人每次可領3個，而65歲或以上之長者則可領5個，需出示黃埔區住址證明/住戶證。👇👇👇按圖看「九重鮮」派發口罩情況及食物推介👇👇👇

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九重鮮 地址：紅磡黃埔天地聚寶坊（第11期）地下G26號舖 電話：2321 0188

💡💡💡同埸加映：如家中缺口罩，參考6招自保方法💡💡💡

就算有錢買也要周圍撲口罩，如果真的未買到口罩而需要外出，以下有3招可以自保，想知其餘３招，請按【口罩難求｜袁國勇、K Kwong教路無口罩6招自保 用太陽帽都得？】觀看全文🖱️🖱️🖱️

🤩食店派口罩【3】尖沙咀龍門冰室

龍門冰室一向作很多公眾跨界別善事，如供應免費學生餐、免費轉贈冬天保暖衣物等，日前1月30日亦曾於全線6間分店，推出惠顧餐點免費送口罩，送出約1,800個口罩。而近日店方於社交平台發文指，已準備韓國KF94口罩、清潔劑、Dettol酒精消毒液、及Lifebuoy全效多護抗菌潔手液免費贈給市民。其中酒精消毒液及抗菌潔手液限給醫護及前線救護，需要提前上社交平台指定網址登記，及到尖沙咀店領取時出示證件。👇👇👇按圖看「龍門冰室」社交網站截圖及食物推介👇👇👇

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