【海鮮蒸鍋】精選3間200元以下海鮮蒸氣鍋　最平98元食到

香港開始入秋，早晚都能隱約感受到一絲涼意，這時候吃火鍋再適合不過。除了一般火鍋或粥底火鍋外，海鮮蒸鍋亦非常受大眾歡迎。坊間主打海鮮蒸鍋的餐廳多不勝數，大多都要近300元。想吃得划算，不妨參考《香港01》飲食頻道記者精選的3間200元以下海鮮蒸鍋，食材新鮮又足料，CP值極高！

【1】金牌源記 —— 豉汁蒸大鱔最驚艷

餐廳推出的$188海鮮蒸鍋套餐，提供7款海鮮，有鮑魚、龍躉、大鱔、海蝦、海蜆、扇貝、長筒魷，全部海鮮由魚市場每日新鮮直送，還有無味精燉湯及蒸雞飯。

許多網友都大讚海蝦的味道非常鮮甜，鮑魚十分新鮮，口感爽脆。記者的同事亦曾經吃過，認為龍躉肉質厚實，嫩滑入味，並表示最令人驚艷的是大鱔。豉汁蒸大鱔非常入味，肉質鮮嫩，如果不是因為太飽，會再另外加點一份。

收費：每位$188（連加一）

用餐時間：用餐時間一般沒有限制，但如果餐廳外面有人等候，則限時兩小時，周末用餐的話最好先打電話訂位。

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金牌源記 地址：荃灣鱟地坊62號地舖 營業時間：06:30 – 02:00

【2】船渦 —— 一人蒸氣火鍋

船渦是香港首間一人蒸氣火鍋，會因應人數用拉簾隔開，無論三五知己聚會或情侶約會，或獨自享受美食，都非常適合。

餐廳的一人海鮮蒸鍋午市套餐有$98（連加一）及$118（未連加一）兩款，均可在雞腿肉、美國肥牛或豚肉片中選擇一份肉類，亦附蔬菜及雞軟骨餃子。$98的套餐包括黃金蚌、鮮蝦、白蜆、大蜆、蟶子BB，套餐需要於Openrice事先預購；$118的套餐則提供黃金蚌、鮮蝦、鮮魚片、白蜆、大蜆，兩款套餐都可以再於蟹（半隻）、鮑魚、元貝、蟶子皇四款海鮮中選擇一份。

不少網友認為黃金蚌鮮甜爽口，鮮蝦肉質彈牙。另外，雖然蟹只有半隻，但蟹肉比想像中多，味道鮮美，而且蟹膏超多，最後以吸收了海鮮精華的粥底、麵底或珍珠飯其中一項作結，非常完美。

收費：每位$98起

用餐時間：無

船渦 地址：銅鑼灣謝斐道500號維安商業大廈3樓 營業時間：12:00 – 17:00，18:00 – 23:00 *Openrice $98午市套餐預購可兌換日期及時段：2019年8月27日 至 2019年11月29日12:00 - 17:00

【3】壹蒸鍋 —— 網友口碑之選

位於旺角兆萬中心的壹蒸鍋，於一眾網友之間擁有不錯的口碑。海鮮蒸鍋提供多款海鮮，包括鮑魚、海蝦、蟶子、扇貝、蜆、生蠔等等，並鋪滿大量蒜蓉及粉絲。與其他海鮮蒸氣火鍋店不同，壹蒸鍋沒有依照海鮮類別分層進行蒸煮。

網友評價海鮮蒸鍋性價比超高，認為海鮮非常新鮮，味道鮮甜，而且表示粉絲吸收了海鮮的湯汁精華後，非常美味。

收費：星期一至四18:00-18:30入座每位$189，18:30-21:00入座每位$199，22:00後入座每位$189，23:00入座每位$179

星期五六日22:00後入座每位$199，23:00入座每位$189

（以上價錢均未連加一服務費）

用餐時間：兩小時