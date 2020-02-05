武漢肺炎｜森美DIY撳𨋢神器！5招免接觸升降機按鈕　最後一招最強

本港武漢肺炎確診人數不斷增加，雖然政府建議市民減少社區接觸，但無論你出街食飯定出街買餸，撳𨋢也是避無可避。藝人森美在Facebook專頁分享了「自製撳𨋢神器」，簡單一個步驟就完成！網民們都分享了自己的「撳𨋢神器」，集民間智慧之大成。

出入要㩒𨋢應該是不少香港人的生活日常，但在武漢肺炎疫情持續的情況下，大家連撳𨋢都會驚。而且，早於2010年，外國就有研究指升降機按鈕的含菌量比馬桶的含菌量高近40倍，因此真的撳𨋢都有學問。

（撳𨋢資料圖片）

森美在Facebook專頁分享「自製撳𨋢神器」，大讚「真係愛因斯坦嘅智慧」，只是用沒用的有蓋原子筆就完成。帖文下亦吸引不少網民分享自己的「撳𨋢神器」，共有5個方法值得大家參考。👇👇👇 點擊睇「自製撳𨋢神器」5個方法及所需道具 👇👇👇

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現時出街都想帶備酒精搓手液，在必要時都可以立即清潔雙手。升降機按鈕含菌量那麼高，最好都做到撳𨋢後潔手。但搓手液那麼難買，為何不自備番梘紙以備不時之需呢？👇👇👇 點擊圖片睇番梘紙簡單製作方法 👇👇👇

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