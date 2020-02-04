無酒精搓手液？日本節目教簡單4步DIY番梘紙　出街食飯前隨時洗手

武漢肺炎疫情持續，香港更在2月4日出現首宗死亡個案，令人擔憂。市民對個人衛生的意識大大提高，紛紛搶購消毒用品。不過，這個時勢並非人人買到酒精搓手液。日本有節目教大家自製番梘紙，或許有助大家解決餐前潔手的不時之需。《香港01》飲食記者更訪問兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工，就出街食飯要潔手方面，解答大家常有的4個問題。

日本節目《有吉研討會》最新一集有教大家製作番梘紙的環節，只要學會並自製，那麼大家出街只要帶多支水，食飯前就能隨時隨地用梘液洗手都不成問題。👇👇👇 點擊圖片睇簡單製作及使用4個步驟 👇👇👇

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《香港01》飲食記者訪問兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工，就潔手問題提出不少市民的疑問，整合4個Q&A，並附上「正確洗手五部曲」教學。👇👇👇 點擊圖片睇4個日常潔手疑問 & 洗手五部曲 👇👇👇

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😷😷😷 同場加映：口罩難求｜袁國勇、K Kwong教路無口罩6招自保 用太陽帽都得？ 😷😷😷

武漢肺炎的疫情嚴重導致全程狂搶口罩和酒精搓手液，但不是每個人都幸運地買到。必要時，可能要用一些方法自保。香港大學微生物學系講座教授袁國勇及香港大學化學系博士、中文大學化學系前講師鄺士山（K Kwong）就教了大家一些自保方法。👇👇👇 點擊圖片睇學者教無口罩盡力自保方法 👇👇👇

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