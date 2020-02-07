4間食店外賣優惠推介　麥當勞近半價KFC減$30　酒店餐廳送上門8折

新型冠狀病毒疫情肆虐，不少港人都選擇留於家中進食，避免外出增加感染風險。對於不煮飯的家庭來說，叫外賣或者是個好選擇。《香港01》飲食頻道記者搜羅4間最新外賣優惠，包括連鎖快餐店、酒店高級餐廳也有！讓大家足不出戶也能吃到美食。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】麥當勞多重優惠

麥當勞外賣送上門服務一向比門市貴，令不少家庭客卻步，不過有外賣平台就推出3種優惠，折後都挺化算，可以一試。優惠期由即日至2月9日，使用deliveroo（戶戶送）外賣app訂購麥當勞指定套餐即有不同優惠👇👇👇按圖看「麥當勞」3種外賣優惠詳情👇👇👇

【2】KFC滿即減$30

根據記者在不同外賣平台比較價錢，始終KFC官方「好味速遞」最抵叫，而且買滿$120送葡撻，而買滿$250，更可即減$30。留意以上優惠需要輸入指定優惠碼！👇👇👇按圖看「KFC」優惠碼是甚麼？👇👇👇

💡💡💡同場加映：飯前脫口罩，記住7個步驟正確方法💡💡💡

無論用餐前，或外出後回家都需要脫口罩，不過脫口罩用錯方法都有機會接觸到病毒。以下有3個「脫口罩正確方法」。

想知其餘4個步驟，請按【武漢肺炎｜飯前除口罩正確方法7個Steps 做錯這步驟等如食菌落肚】觀看全文🖱️🖱️🖱️

【3】皇家太平洋酒店外送8折

以往酒店餐廳主打高端用餐享受，不過近日市民普遍留家用餐，所以有酒店亦變陣，提供全新外賣服務。如皇家太平洋酒店新推多款外賣套餐和單點食品，可以到店自取，買滿指定金額便可送達尖沙咀、油麻地或佐敦區，部分食品可享8折！👇👇👇按圖看「皇家太平洋酒店」優惠及送餐詳情👇👇👇

【4】帝苑酒店外送8折

如想在家也有高質享受，還可以考慮帝苑酒店同樣新推的外賣餐單，旗下有4間餐廳供應招牌美食外賣餐點，包括《福布斯旅遊指南》四星榮譽的東來順、帝苑軒、Sabatini及Le Soleil，所以餐單均享8折優惠。👇👇👇按圖看「帝苑酒店」4間餐廳的特色，及送餐涵蓋地點👇👇👇

💡💡💡同場加映：餐廳11個位置最污糟多菌💡💡💡

不少人因疫情對外出用餐有所顧忌，如果小心以下最污糟的餐廳位置，或者可以減低中招機會。

想知其餘8個小心位置，請按【武漢肺炎｜餐廳11個位置污糟多菌 這個地方曾被驗出有排泄物污染】觀看全文🖱️🖱️🖱️