港九4間高質立食壽司　必試杜汶澤推介鮨楽、鮨廷$58下午茶套餐

受武漢肺炎疫情影響，最近不少港人都傾向留在家中，但部分打工仔陸續復工，少不免出外吃飯。外出吃飯最擔心是與其他食客接觸時間長，增加染病機會！想縮短吃飯時間，不妨考慮吃立食壽司，既快捷完食又可以自己移動位置。《香港01》飲食記者整理港九4間性價比高的立食壽司店，其中一間連杜汶澤都出post推介！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】杜汶澤推介立食壽司@Sushi Raku鮨楽

開幕不久的兩層立食壽司店鮨楽，有日本人做店長，食材每日由日本豐州市場直送，夠晒日本風味。店內提供壽司和刺身盛合、刺身丼、各款手握壽司等，應有盡有。其中三文魚腩壽司售$12、中拖羅壽司售$38、北海道海膽手卷售$68，非常抵食！胃口較大的朋友可以選擇刺身丼或壽司盛合，價錢由$98至$218不等，其中特選刺身丼有三文魚、吞拿魚、油甘等，頗為飽肚。

🍣🍣🍣按下圖即睇鮨楽的各款壽司推介🍣🍣🍣

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Sushi Raku鮨楽 地址: 香港中環德己立街12-18D業豐大廈地下18號舖及1樓109-110號 電話: 2808 0088 營業時間 : 星期一至日 11:30 - 23:00

【2】午餐、下午茶性價比超高@Sushi Sooshi鮨廷

鮨廷是尖沙咀的人氣立食壽司店，大部分食材每日由日本各地直送，落單後食客可以望著壽司師傅在面前製作壽司，也是一種視覺享受！其中午餐時段和下午茶時段就最抵食，午餐時段的自選壽司定食（6貫）售$95，更附沙律和味噌湯，非常飽肚！下午茶時段就有款$58套餐，其中一個三文魚套餐就最受歡迎，有三文魚壽司、炙三文魚壽司等5款。

🍣🍣🍣按下圖即睇鮨廷的各款壽司推介🍣🍣🍣

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Sushi Sooshi鮨廷 地址：尖沙咀金馬倫道17號地下B舖 電話：2555 8255/2555 8855 營業時間：星期一至三 12:00 - 23:00（現視乎情況而定） 星期四至六 12:00 - 23:30 星期日 12:00 - 23:00

【3】人氣三文魚子軍艦滿瀉@立鮨Sushi Tachi

現時有三間分店的立鮨也是尖沙咀人氣立食壽司店，食材每天由築地直送，相當新鮮。店內位置較小，約可以站立10個人左右。壽司醋飯使用江戶前與兵衛赤醋和日本福井米，製成的赤醋飯色澤較深，也是高級壽司店常用的醋飯。其中最人氣的是三文魚子軍艦，三文魚子大大粒，數量多得滿瀉，夠晒滿足！

🍣🍣🍣按下圖即睇立鮨的各款壽司推介、價錢🍣🍣🍣

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立鮨Sushi Tachi 地址：尖沙咀金馬倫道23號金馬倫廣場地下D舖 電話：2836 3830 營業時間：星期一至四 12:00 - 23:00 星期五至六 12:00 - 23:30 星期日 12:00 - 23:00

【4】平價享受米芝蓮級廚師發辦@翔壽司

位於尖沙咀厚福街的翔壽司，主打以較便宜價錢就可以吃Omakase，主理廚師擁有十多年在米芝蓮餐廳工作的經驗，食物質素有保證。店內的食材每日由豊洲市場直送，保證新鮮。壽司店共有2款廚師發辦套餐，$380餐有10件壽司、1件蔥吞拿魚腩手卷及麵豉湯；而$450套餐則有4款刺身、7件壽司、1件蔥吞拿魚腩手卷及麵豉湯。

🍣🍣🍣按下圖即睇翔壽司的各款壽司推介、價錢🍣🍣🍣

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