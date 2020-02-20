武漢肺炎｜潮濕天氣囤積廁紙易發霉有菌？專家教6招保存家中廁紙

新冠肺炎（武漢肺炎）影響下，本港持續出現「搶購慌」，除糧食外，衛生紙成為市民最新搶購對象，甚至有人在單位窗台位置囤積廁紙，但本港天氣潮濕，容易令紙張受潮變質，《香港01》飲食記者特別向家居裝修雜務專家「裝修佬」及醫學會前會長蔡堅醫生查詢防止廁紙受潮有菌的方法，讓大家吃完飯有乾淨廁紙抹嘴。

兩位專家都表示想防止廁紙受潮有菌，先不要大量囤積廁紙，及將廁紙存放在陰涼乾爽的地方，「裝修佬」代表兼裝修學院院長鄧世民先指：「囤積大量廁紙的話存倉要求高，如果在家中堆滿廁紙，會缺乏空氣流通，濕氣便會積聚，而令廁紙發霉。」記者再詢問蔡堅醫生使用受潮含菌廁紙後的風險，蔡醫生表示：「抹在臉上較為危險，因細菌比較容易從眼、鼻的黏膜及口進入體內，患有暗瘡和濕疹人士都有機會加劇病情。」

如果怕廁紙等物品發霉，鄧世民先生建議可利用可循環使用的產品，如備長炭、硅藻土、呼吸磚，產品可在在通風、乾燥時釋放出吸收了的濕氣，達到持續除濕、平衡濕度的效果。

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