武漢肺炎｜出街食飯做齊14件事最有公德心　3招收藏口罩食完重用

近日有人在日式餐廳用膳時把使用過的口罩隨處放，更靠近飲用水的水龍頭，令網民怒斥沒公德心！其實於這個處處病毒的抗疫時期，大家除了要小心街外陷阱，亦應做好自己。大家看看有沒有做好以下14項疫情期間的用餐禮儀，保護自己之餘，亦避免埋下播毒陷阱給其他食客。

日前有網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」中貼文，指其友人在一間迴轉壽司店內，目擊一名女食客把使用過的口罩放在水龍頭旁：「就咁將個口罩掛喺出熱水果度附近」。網民紛紛留言怒罵：「而家咁嘅時勢，好心啲人自律吓啦」、「到底仲有幾多咁無衛生意識同自私嘅人呀？」等等。

早前其實亦有網民曾在茶餐廳發現，一名男子把用過的口罩放置於餐桌筷子盒上，証明這些並非個別事件。

在這段抗疫時期，餐廳也屬於高危地點，不過總有人不能留在家中進餐，要到餐廳用饍。若果人人做好自身的防疫行為，而且僅守用餐禮儀，相信在餐廳的傳染機會一定大大減少。以下有14項用餐禮儀，齊齊做個有公德的好食客。

⚠️⚠️⚠️按圖看14項公德食客注意要點！⚠️⚠️⚠️

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💡💡💡同場加映：外出食飯防疫貼士💡💡💡

疫情期間，外出用餐時想減低風險，選擇去哪一間餐廳亦有竅妙！👇👇👇按圖看應該選哪些餐廳👇👇👇

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