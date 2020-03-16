香港好去處｜城門水塘新手行山路線　起點大圍$35食爆餡多士

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，大家基本上每日只會在上下班時間外出，連約飯局的次數都大大減少。一到週末，大家都希望行山郊遊呼吸新鮮空氣，「下城門水塘」就是熱門路線之一，而位於起點的大圍和終點的梨木樹附近都有很多美食。 《香港01》飲食記者精選了7間CP值高又抵食的餐廳，全部位於下城門水塘行山路線的起點和終點，希望大家行山之餘還能醫肚，放鬆一日。

下城門水塘是少數乘搭港鐵便能直達的行山路線，路程短且易行，難怪成為熱門的週末短途路線之一！由大圍港鐵站起步，行3個小時左右至終點梨木樹邨。詳細路線教學可以點擊文章 👉👉【城門水塘行山路線】周末輕鬆行 高處窺探城門隧道影相打卡

行山都是想避開人潮，順便呼吸新鮮空氣，記者建議大家一於趁人少去行山打卡就最舒服，所以最好早上10時左右食完輕便早餐再出發。起點大圍附近有3間提供輕便美食的食店，堂食或外賣都可以。👇👇👇 點擊睇食店招牌推介及價錢 👇👇👇

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【1】E for Egg地址：大圍積運街2-8號海福商場地下2號舖 路線：港鐵大圍站D出口，上天橋過對面馬路，金城小廚旁。 營業時間：星期三至一 09:00-21:00 電話：53470262

【2】華輝小食 地址：大圍積福街積壽里4D號地舖 路線：由大圍站A出口出，過馬路後沿村南道往右直行，然後從左邊小路入積壽里。 營業時間：星期一至日 10:00-03:00 電話：/

【3】Dear Coffee & Bakery 地址：大圍積運街2-8號海福花園地下22號舖 路線：港鐵大圍站D出口，上天橋過對面馬路，步行約3分鐘，順豐速遞旁。 營業時間：星期二至日 10:00-20:00 電話：26820093

行完下城門水塘路線，終點會到達梨木樹邨。由於梨木樹邨的美食較少，記者建議大家在梨木樹公共運輸交匯處轉乘九巴36線去荃灣西鐵路站，或者九巴36M線去葵芳站搵食。假如大家真的在10時左右開始行下城門水塘，下午2時至3時左右就可以去醫肚。

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+ 5 + 4 + 3

【4】老鳳冰室 地址：葵芳榮芳路9號恆景花園恆景商場地下G13號舖 路線：港鐵葵芳站A出口，步行約7分鐘。 營業時間：星期一至日 07:00-22:00 電話：28811993

【5】夢工房西日料理 地址:新葵芳花園好爵中心1樓 路線：葵芳地鐵站A出口，步行約1分鐘。 營業時間：星期一至日 11:30-23:00 電話：26289636

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+ 6 + 5 + 4

【6】初見創作料理 地址：荃灣海壩街22號華達樓地下F號舖 路線：港鐵荃灣站 A4 出口, 步行約9分鐘 營業時間：星期一至日 12:00-16:00；18:00-22:00 電話：35904277