鬧市賞花｜美孚荔枝角公園百花齊放　5間小店推介平歎$30上海湯麵

春天來臨，百花盛放，雖然港人今年無緣飛日韓台賞櫻，本港還有不少鬧市賞花熱點，例如在美孚港鐵站旁邊的荔枝角公園。《香港01》飲食記者這次除了教大家去荔枝角公園賞花，也會介紹附近5間街坊小店，當中還有到美孚必買的車輪餅和鳥結糖。

荔枝角公園的花草樹木超多，種類更是多得足夠讓大家不停打卡。在春天，杜鵑、木棉、菊花、黃花風鈴木等百花齊放，加上嶺南之風的小橋流水，別有風情。

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出發往荔枝角公園教學

如果想去荔枝角公園賞花，大家可以在美孚港鐵站C1出口步出，對面就是荔枝角公園一期。若想去多花草樹木的位置打卡，就可C1出口步出後左轉，沿荔灣道直走約5分鐘便到達。如果想要直接去嶺南之風，可以進入公園後左轉，約4分鐘左右就會見到小橋流水了！

【1】滄浪亭：高質上海菜

滄浪亭的各種麵出名好食，不過店內只有10多個座位，因此平時總是有幾個人在店外排隊等候。湯麵價格最貴只是$65，最平的陽春麵亦只賣$30，以巨型的份量來說絕對是平民價格。餐牌上有兩款湯麵幾乎是所有網民都極力推薦，點擊睇推介湯麵介紹及價錢 👇👇

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【1】滄浪亭 地址：美孚美孚新邨第二期平台65號舖 營業時間：星期一至日 11:30-15:00；18:30-22:00 電話：27850212

【2】小越南：區內不錯的越南風味

小越南是去美孚搵食時的一個不錯的選擇，雖然店面細小，卻維持到十分正宗的越南風味。小越南的正價合理，想食得抵就要等待下午茶時段，即使逢星期一至五的下午2時至6時。至於美食方面，網民都推薦餐廳的牛油雞翼和春卷，點擊睇有什麼招牌推介及特色、價錢 👇👇

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【2】小越南 地址：美孚美孚新邨吉利徑5G號地下37號舖 營業時間：星期一至日 12:00-21:30 電話：29550218

【3】金利銀輝茶餐廳：簡單配搭食出家的味道

金利銀輝茶餐廳是美孚的街坊茶記，平時以街坊生意為主，所以店面都沒有特別裝修，但食物卻被街坊評為「有家常飯的感覺」，是不少美孚街坊的晚飯選擇。到底這茶餐廳的菜式有多吸引？點擊圖片睇網民推介 👇👇

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【3】金利銀輝茶餐廳 地址：美孚美孚新邨第6期蘭秀道25-27號地舖 營業時間：星期一至日 06:30-22:30 電話：27452419

除了正餐，美孚的有名特色小食也不少，其中兩間更是區外客甚至遊客都會買回家當手信。點擊教你去搵隱世車輪餅和鳥結糖 👇👇