許留山或成集體回憶　芒椰奶西紅遍東南亞9大成名美食90後必食過

港產連鎖甜品店「許留山」有分店因再被指拖欠舖租，日前（3月10日）遭債權人入稟申請清盤。

許留山是不少香港人，特別是90後的童年回憶，更非常受內地、日本、韓國等地遊客追捧，分店遍布亞洲。面對清盤危機，現在可能是你回味許留山的最後機會，即睇9款成名美食！

「許留山」日前遭遭債權人入稟法院要求清盤。（資料圖片）

香港涼茶舖起家

據網上資料，許留山創立於60年代，創辦人在街頭售賣龜苓膏和中藥，後來在70年代於元朗開設涼茶舖，之後改售糖不甩、蘿蔔糕等小吃。店舖1992年推出了全港首創的「芒果西米撈」大受歡迎，奠定了許留山「港式鮮果甜品店」的地位，後來於2015年被北京一間連鎖餐飲品牌收購。

芒果系列甜品紅遍全球

店舖招牌為「芒椰奶西」、「多芒小丸子」等芒果系列甜品，高峰時期在香港擁有超過40間分店，同時亦非常受內地、日本等遊客歡迎，有韓國網民更形容是天上的美味，於亞洲各地、美國、法國、加拿大等地共有接近280間分店，芒果甜品風靡全球。

許留山的芒果甜品非常受韓國人追捧，更說要在香港旅行期間要每天喝一杯。（ig @ hagy0o0ng）

90後童年回憶

10多年前，許留山都會不時推出優惠，例如外賣兩杯半價、每星期指定款式$20一杯，價廉物美，是不少90後的童年回憶。可惜因為廣受遊客追捧，飲品及小食愈賣愈貴，一杯「粒粒芒蘆薈爽」要價40多港元，味道亦大不如前，因此近年多數只有遊客光顧。

😋😋😋按圖看許留山必食9款經典美食，當中包括隱藏美食，大家又食過幾多樣？😋😋😋

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