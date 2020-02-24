消委會認證10款高效保濕潤手霜　飯前洗手、酒精搓手後護膚必用

武漢肺炎肆虐，不少人外出用餐都會帶備「出門三寶」：口罩、信封、消毒搓手液。但其實經常擦消毒搓手液，酒精會蒸發雙手的水分，導致出現乾裂的情況。想保持雙手嫩滑，最好在使用消毒酒精後，擦點潤手霜。《香港01》頻道飲食記者整理了10款消費者委員會認證的高效保濕潤手霜，當中有一款更是$25有找！

武漢肺炎肆虐，酒精搓手液是外出用餐的必備物品。（資料圖片）

根據消委會2019年11月第517期《選擇》月刊中公布13款潤手霜的測試結果，在保濕效能、減少水分流失效能及試用者評價的3種標準中，有10款潤手霜都獲得4分或4.5的高分（總分為5分），當中KIEHL’S的保濕效能是唯一獲得5分的產品。最抵買的是NIVEA，和最貴的Aēsop同獲4分，但足足比Aēsop便宜近9倍！

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潤手霜的成分多由水、甘油、乳木果油、蜂蠟等組成，而測試結果發現，不少在成分表中將甘油（glycerin）列為第二名的潤手霜，在連續使用兩星期後，皮膚水分含量平均提升40%，即代表保濕度頗佳，大家購買潤手霜時不妨留意一下！

測試結果亦顯示，KIEHL'S 、NIVEA、CAUDALÍE 、Aēsop和Jurlique這5款的潤手霜含有可致敏香料成分，如果有皮膚敏感的朋友應小心選擇！

測試結果發現，有不少在成分表中將甘油（Glycerin）列為第二名的潤手霜，保濕度表現都頗佳。（梁采欣攝）

除了在餐廳進食前需要用酒精消毒雙手外，乘搭大眾交通工具時必定會觸摸到暗藏細菌的地方，之後應該立即用皂液或酒精搓手液清潔雙手。

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