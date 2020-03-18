網傳翠華中環店將結業　6件港人共鳴事　「照妖鏡」傳說是甚麼？

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相信屹立多年的翠華餐廳是不少港人的回憶，招牌奶油脆豬更加是旅客必點的美食！日前有網民在facebook群組「將車澳主場」發帖文，稱翠華的中環旗艦店即將結業！《香港01》記者向翠華方面查詢，惟截稿前仍未有回覆。記者整理翠華餐廳6件港人一定知道的共鳴事，其中「照妖鏡」傳說一直都在網上流傳！

對於有網民聲稱中環分店只做到今個星期，《香港01》飲食記者向翠華餐廳方面查詢，但對方仍未回覆。作為香港人回憶中的一部分，記者整理翠華餐廳相關的6件事，原來有兩篇高登潮文都是關於中環翠華餐廳！

有網民聲稱翠華中環店快將結業。（fb「將軍澳主場」截圖）

👇👇👇按下圖即睇6件共鳴事是甚麼？原來有兩篇高登潮文都關於翠華 👇👇👇

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說起港人的集體回憶，飲茶也是港人的經典回憶，小時候總愛拖著媽媽一起圍著點心車，看看有沒有自己想吃的哪一款點心。不過現時舊式茶樓已經買少見少，連點心車都開始式微！👇👇👇你知道煎腸粉、煎蘿蔔糕車是甚麼嗎？按圖即睇10大飲茶回憶👇👇👇

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