飲茶集體回憶｜圍點心車搶點心　推車仔即叫即煎　舊茶樓10大共嗚

上茶樓「飲杯茶食個包」是不少老一輩的傳統，亦是不少70、80後香港人的集體回憶，但舊式茶樓現已買少見少，其中點心車更開始式微，圍著點心車挑選點心的日子逐漸成為回憶！《香港01》飲食記者整理10件傳統舊式茶樓的共鳴事，包括煎蘿蔔糕車、點心車等，80、90後的港人一定有印象！

有網民在facebook群組「食在元朗」發圖文，圖中是舊式茶樓才有的一輛煎蘿蔔糕、煎腸粉的推車，不少網民都感嘆很懷念以前的時光，但現時香港只有少量舊式茶樓仍然保留傳統經營手法，不免令人感到唏噓！

🍵🍵🍵按圖睇舊式茶樓10件回憶事，睇你經歷過幾多件事🍵🍵🍵

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