香港好去處｜九龍公園賞杜鵑花牆　必試鄰近3間性價比高人氣餐廳

香港的杜鵑花盛放了！各區都有大量粉色和紫色的杜鵑花海，而九龍公園內的一幅石牆上，也有幾米長的杜鵑花牆，十分適合打卡。《香港01》飲食記者為大家搜羅九龍公園附近3間人氣食店，包括社企餐廳、拉麵店和印度餐廳。

杜鵑花顏色鮮豔，盛開期可維持約一個月，現已在本港各區綻放。雖然今年就不能到禮賓府欣賞杜鵑花，但鬧市中的九龍公園就有一大片杜鵑花牆，可以一次見齊錦繡杜鵑、紅杜鵑和紫杜鵑。

【1】籽樂廚房：CP值超高社企餐廳

籽樂廚房前身是紅磡的「有情有意」，部分職員是聾啞人士，但憑著出色的食物，成為飲食界頗有名氣的社企餐廳。大家可以試下餐廳所提供的教學，以手語溝通向職員落單，職員都會親切解答你不同問題。👇👇👇點擊睇籽樂廚房有幾高CP值 👇👇👇

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【1】籽樂廚房地址：尖沙咀山林道38號銀座38 3樓 營業時間：星期一至日 12:00-22:30 電話：26680450

【2】熊拉麵：香港都食到日本高水準拉麵

想在香港都食到日本拉麵的質素？這間熊拉麵在2016年首次衝出日本，在佐敦開了第一間分店，由食材到出品都跟足日本，難怪沒怎麼宣傳都吸引不少捧場客。有網民就曾指熊拉麵是「佐敦區最高水準拉麵」！👇👇👇即睇熊拉麵有什麼好味配搭 👇👇👇

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【2】熊拉麵地址：佐敦白加士街8號地舖 營業時間：星期一至日 11:30-15:00 / 18:00-22:00 電話：25672777

【3】小酒窩餐廳：有魚生食的印度餐廳？

主打印度菜的小酒窩餐廳，位於廟街較為偏僻的位置，但其實就在九龍公園游泳池入口附近，因此見到一大班人排隊都不用意外。雖然說是印度菜餐廳，但餐廳的美食揉合了多國菜的特色，選擇和份量都很多，與親品好友一齊去就最好。網民不少都說用餐體驗比想像中好，而且食物好食，👇👇👇點擊睇下網民好味推介👇👇👇

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