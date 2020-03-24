居酒屋推介｜港島5間高質串燒　必試杜汶澤推介燒房焗鹽燒雞全翼

居酒屋食物種類多元，氣氛熱鬧，是朋友聚會聊天的好地方。香港的居酒屋開到「成行成市」，令人眼花繚亂。《香港01》飲食記者精選了5間位於灣仔區的高質居酒屋，其中一間連一向識食的杜汶澤都推薦！

提提你，待疫情結束後，先好約三五知己相聚！

【1】燒房焗 —— 招牌火山石鹽燒雞翼

餐廳經歷多次搬遷，現時在跑馬地營業。老闆對食物質素非常有要求，而且以客為先，因此擁有不錯的口碑。除了餐點選擇多樣之外，搞怪的食物名字亦是餐廳的另一賣點，例如爆粗雞全翼。招牌的鹽燒雞全翼使用火山石燒45分鐘，不少網民都大讚皮脆肉滑，非常juicy。

😋😋😋 除了雞翼仲有咩串燒係必食？立即按圖睇睇 😋😋😋

+ 2

燒房焗地址：跑馬地成和道12C號地下營業時間：星期一至日12:00 - 15:00，17:00 - 03:00 Happy Hour：17:00 - 20:00，22:30 - 02:00

【2】心燒食堂 —— 澎湃海膽丼

餐廳共有兩層，每層雖然面積不大，但甚有氣氛。老闆和店員都非常親切，會向第一次到訪的客人介紹人氣餐點，不用擔心面對著一大張點餐紙卻不知如何選擇。店內供應的串燒都非常高質，當中同時滿足視覺和味覺享受的是「爆膽丼」，很多網民都表示丼飯上的蛋黃沒有腥味，海膽味道亦十分鮮甜。

😋😋😋 想知網民推介咩高質串燒？睇完下圖即刻bookmark低！😋😋😋

+ 3 + 2

心燒食堂地址：銅鑼灣駱克道487-489號駱克駅22-23樓營業時間：星期一至日18:00 - 02:00

【3】Jan Jan 串揚專門店 —— 主打炸串

餐廳是大阪過江龍，是當地的人氣串揚連鎖專門店。店內主要供應炸串，炸串就是裹上粉漿的串燒經過油炸後，蘸上醬汁食用。招牌菜包括海老串揚、牛串揚、半熟蛋串揚等，當中咖喱飯串揚是香港限定的款式。

😋😋😋 立即按圖睇睇有甚麼必食炸串 😋😋😋

+ 2

Jan Jan 串揚專門店地址：灣仔皇后大道東100號2樓營業時間：星期一至四12:00 - 15:00，18:00 - 23:00 星期五12:00 - 15:00，18:00 - 00:00 星期六12:30 - 15:30，18:00 - 00:00，星期日 12:30 - 15:30， 18:00 - 23:00

想知還有2間必食人氣居酒屋？即刻睇睇以下推介👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

💡同場加映：港島5間爆汁Burger推介💡

港島美食眾多，Burger就是人氣美食之一。在眾多漢堡店中，記者精選了5間CP值高的小店，身為Burger控的你，必定要記低！👇👇👇

【1】Burger Home —— 必試燒牛舌漢堡

位於灣仔的「Burger Home」主打手打牛肉漢堡，招牌是「芝心牛肉漢堡」，許多網民都表示牛肉十分香口，咬下去更爆肉汁，搭配番茄、蔬菜等配料能中和整體油膩感。

店內另一款漢堡「燒牛舌漢堡」亦很受歡迎，記者曾經食過，認為質素非常不錯。牛舌肉質爽口香嫩，整體味道頗為驚喜。

🍔🍔🍔 小店仲有好多必食Burger，立即按圖查看款式和價錢🍔🍔🍔

+ 2

想知邊間有即炸原隻軟殼蟹？😱立即觀看全文 👉👉👉港島5間高質漢堡包店推介 灣仔Honbo爆汁手打牛 味口福$29食到