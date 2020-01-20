港島5間高質漢堡包店推介　灣仔Honbo爆汁手打牛　味口福$29食到

近日嘉寶漢堡知名度大增，店外經常大排長龍，如果不想等候太久，其實香港還有很多高質漢堡選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了港島5間高質漢堡店，包括手打牛肉漢堡、特色燒牛舌漢堡，有間更只需$29就食到！身為Burger控的你，必定要bookmark低！

【1】Burger Home —— 必試燒牛舌漢堡

位於灣仔的「Burger Home」主打手打牛肉漢堡，招牌是「芝心牛肉漢堡」，許多網民都表示牛肉十分香口，咬下去更爆肉汁，搭配番茄、蔬菜等配料能中和整體油膩感。

店內另一款漢堡「燒牛舌漢堡」亦很受歡迎，記者曾經食過，認為質素非常不錯。牛舌肉質爽口香嫩，整體味道頗為驚喜。

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Burger Home 地址：灣仔軒尼詩道233號地下B舖 營業時間：星期一至六11:00 – 21:30，公眾假期11:30 – 21:30（星期日休息）

【2】C+ Burger —— 即炸原隻軟殼蟹

「C+ Burger」店面不大，主要做外賣生意，但店舖外面亦設有少量吧枱位置。小店主要共8款牛肉漢堡，如果不吃牛肉的朋友亦可以免費轉做雞肉。招牌的「經典漢堡」，老闆使用熱熔芝士，配上手打牛肉，不少網民都大讚咬下去極juicy。

小店的「軟殼蟹漢堡」亦是人氣漢堡之一，原隻軟殼蟹即叫即炸，口感香脆，肉質新鮮，而且漢堡更加入蟹膏醬，令蟹味更加突出。

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C+ Burger 地址：西環西營盤水街10C號地下6號舖 營業時間：星期一至五12:15 – 21:00，星期六、日12:30 – 21:00

【3】Honbo —— 足料四層2安士牛肉漢堡

小店堅持由醬汁、漢堡扒至麵包都是自家製作，麵包質感煙韌而帶點濕潤，坊間乾巴巴的不可比擬。

漢扒特別混合多種牛肉部位製成，如本地牛腩及美國牛肩，肉味濃郁之餘帶少許牛臊味，「牛魔王」必愛。漢堡包78元起，共有9款選擇，較有特色的有軟殼蟹漢堡、帶子漢堡等，更有雙層或四層2安士牛肉漢堡，份量十足。

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Honbo 地址：灣仔日街6-7號日新樓地下B號舖 營業時間：星期一至日12:00 – 16:00，17:00 – 22:00

【4】味口福 —— 最抵食港式漢堡

提起港式漢堡包，新界有「嘉寶漢堡」、九龍有「時新漢堡」，港島則有「味口福」。小店售賣多款美食，例如漢堡包、熱狗、炸雞髀。漢堡包共有4款，包括「手打牛肉漢堡」、「香嫩雞扒包」、「法式豬扒包」、「法式魚柳包」，最平$29就食到。漢堡可選擇4款醬汁，例如水牛城蜂蜜醬、墨西哥香辣醬等。

網民推介比較抵食的是套餐B餐，可以任選一款漢堡包或熱狗，配薯角或沙律，隨餐附送一杯熱飲，只需$49。

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味口福 地址：筲箕灣南康街17號天悦筲箕灣廣場地下低層1樓2號舖 營業時間：星期一至日12:00 – 22:00

【5】Burger Joys —— 紅酒烹煮牛肉漢堡

餐廳所有牛肉漢堡用上USDA美國優質黑安格斯牛肉製成，而且特別以紅酒和牛油烹製，牛味香濃，肉質豐富。

人氣最高的是特色雙層芝士牛肉漢堡，份量十足的漢堡扒與芝士完美融合，配上生菜、番茄及紅洋蔥，感覺清爽不油膩。另外，網民還特別推介薯寶、扭紋薯條、水牛城雞翼、黑松露薯條等小食。

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