外賣優惠｜麥當勞Double套餐　肯德基50蚊6件雞　5間外賣堂食優惠

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情持續，政府呼籲市民減少外出，亦有餐廳不提供堂食服務，減少市民在街上逗留時間。避免出街食飯，可是自己懶得煮？《香港01》飲食記者幫大家搜羅3月的餐廳優惠。

炸雞店Sodam Chicken推出買一送二優惠，而不少連鎖餐廳亦有外賣堂食優惠，例如KFC（肯德基）晚晚有50蚊6件雞及麥當勞的Double系列套餐以優惠價發售。

炸雞店Sodam Chicken超抵買一送二優惠

早已宣布全面撤出本港的韓國炸雞店Sodam Chicken，連月來推出多項優惠，除了早前的買一送一優惠，3月最新推出了買一送二優惠，一個價就可食到夠，外賣自取同屋企人分享就最好！想知優惠可以點配搭？點擊睇詳情及預先訂購教學 👇👇

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老麥晚上免運費 加推4款Double套餐

因應麥疫情，麥當勞宣布3月25日至4月7日，暫停每日晚上6時至翌日凌晨4時的堂食安排。大家在每日下午6時至午夜12時，使用24小時麥麥送訂餐服務，一律免運費。另外，有4款Double系列美食將於3月30日推出，只是6時至9時才有「打氣價」，詳情請按下圖👇👇

更多3月餐廳外賣及堂食優惠

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