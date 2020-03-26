酒店自助餐優惠｜3間酒店任點任食300元有找　無限添高質牛扒海鮮

想吃自助餐又怕食物曝露不衞生？吃「放題式」buffet應該安心一點，即以任點形式任吃酒店自助餐級高質食品，兼有侍應送餐，減少與其他食客接觸機會。今次推介3間CP值高的抵食任點任食餐給大家，全部折實300元有找，午餐晚餐有選擇！

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】如心艾朗酒店：食肉獸必愛放題

酒店餐廳forte以往出名抵吃的半自助餐，今次推出的「牛魔王盛宴晚市套餐」則可任點吃勻5款牛扒及3款薯條，包括澳洲穀飼牛T骨牛扒、美國牛仔骨、特色茶漬薯條、黑白松露薯條等，愛牛或「食肉獸」該會十分滿足。更送鮑魚長腳蟹海鮮盤、湯、沙律、甜品及飲品。👇👇👇想以$262.5特價享餐？就要按圖看指定優惠條款！👇👇👇

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forte地址：觀塘創業街38號如心艾朗酒店2樓電話：3968 8222

【2】皇家太平洋酒店：周日午餐任食燒烤海鮮

柏景餐廳平日主推3道菜晚餐，而周末則推「吃喝無限點」，只限周日供應的午餐頗為抵吃，有方法於加一後都只需$252.2！可以任歎刺身壽司、夏威夷三文魚及黃鰭吞拿魚沙律，還有燒烤大蝦、魷魚等海鮮，再送每位鱈場蟹腳海鮮盤及蟲草花燉湯。👇👇👇按圖看如何獲得超抵55折優惠👇👇👇

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柏景餐廳地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

【3】城景國際：$200抵吃任食晚餐

城景閣推出的2小時任點任食「Amazing『泰』滋味放題」，近日推出大特價只需$200起。每位除了可以無限點叫超過50款泰式食品，再送斑蘭葉香茅茶一杯，而另加$58可任飲餐酒、啤酒及汽水。如果食客於當月生日，更可獲贈生日蛋糕半磅。👇👇👇推介3款必食回本美食，按圖看泰式放題有甚麼吃？👇👇👇

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城景閣地址：油麻地窩打老道23號城景國際大堂 電話：2783 3268

💡💡💡同場加映：飯前除口罩正確方法7個Steps💡💡💡

堂食前，必定會經歷除口罩的步驟，但如果做錯步驟就等於食菌落肚，所以一定要謹記不能做錯！👇👇

想睇完整7個出口罩步驟，可以點擊睇全文 👉👉新冠肺炎｜飯前除口罩正確方法7個Steps 做錯這步驟等如食菌落肚