Gordon Ramsay餐廳結業不可惜？網民評10間名大於實過江龍餐廳

香港有非常多來自世界各地的過江龍餐廳，但有不少都被網民覺得名過於實，食物質素與餐廳名氣成反比。《香港01》飲食記者整理了10間被認為過譽的過江龍餐廳，包括英國名廚Jamie Oliver和有「地獄廚神」之稱的Gordon Ramsay開設的餐廳。

受新冠肺炎疫情影響，有「地獄廚神」之稱的Gordon Ramsay旗下3間餐廳Maze Grill、Bread Street Kitchen & Bar及London House的香港分店今日（4月1日）結業。有網民在連登討論區留言表示應該餐廳食物一向難吃，認為「一早執咗佢啦」。

網民認為Gordon Ramsay旗下餐廳的Beef Wellington質素非常一般。（ig @ daisyzhengjiajia）

每一年都會有外地的人氣餐廳登陸香港，幾乎每次都掀起排隊熱潮，有的餐廳如一蘭拉麵、幸福班戟，高峰時期甚至要等候3至4個小時，十分誇張。但網民認為有很多過江龍餐廳都被過於追捧，食物質素其實一般。

👇👇👇除了幸福班戟外，還有哪些餐廳被網民形容是過譽了？按圖即睇10間名單及網民評語👇👇👇

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