香港好去處｜中環海濱跑步睇海景　4間餐廳推介　必試厚切鰻魚飯

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然爆發，港人紛紛留在家中避疫，但不少打工仔仍要回公司上班。金鐘、中環、灣仔一帶返工的打工仔，不妨趁著午飯時間到中環海濱望下海景，吹下海風，享受一刻的休閒時光！《香港01》飲食記者精選中環海濱附近4間高質美食，其中兩間位於中環碼頭內，相當隱世！

放假時不妨去中環海濱長廊吹海風、看海景。（ig@ mizingarita）

【1】中環碼頭隱世居酒屋@CHITachinomi

位於7號碼頭的日式居酒屋位置較細，設有少量吧枱及半露天座位，不過出去幾步就有大海景。居酒屋主打串燒、丼飯、土手燒等，選擇頗多。最具人氣的是人手一碗的鰻魚飯，鰻魚即叫即燒，細碗鰻魚飯都有5塊厚切的鰻魚鋪面，足料又飽肚，配上清酒、啤酒都一流！最難得的是有得食大阪名物之一的土手燒！👇👇👇想知道甚麼是土手燒？按下圖即睇鰻魚飯及土手燒價錢、食評 👇👇👇

+ 2

CHITachinomi 地址：中環7號碼頭地下A號舖 電話：28550588 營業時間：星期一至日 11:30-22:00

【2】隱世漢堡店主打牛肉漢堡@GOTbeef

同樣位於7號碼頭的漢堡店GOTbeef，只有少量吧枱位置，因此不少人都會買外賣，拿出去吹著海風吃美食。餐廳最有人氣的美食就是牛肉漢堡、蟹肉漢堡，以及非常少見的炸牛油果，牛肉約有2.5厘米厚度，非常厚身，但肉質鮮嫩有肉汁，加上半融化的芝士，簡直是絕配。 👇👇👇想知道炸牛油果有幾特別？按下圖即睇GOTbeef人氣美食、價錢👇👇👇

+ 2

GOTbeef 地址：中環七號碼頭上層F舖 電話：21913283 營業時間：星期一至日 13:00-23:30

【3】中環碼頭海景社企餐廳 @Cafe 8

位於中環8號碼頭天台的Cafe 8是一間社企餐廳，專門聘用有學習障礙的人工作。以為社企餐廳的食物、環境一定較低質？當然沒有絕對！餐廳景觀開揚，室內空間有落地大玻璃睇海景，室外空間就有摩天輪做背景，最適合與好友打卡。食物主要以蛋糕、咖啡等輕食為主，與好友一起享受周末下午就最寫意喇！👇👇👇想知道cafe有甚麼美食推介？按下圖即睇👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

Cafe 8 地址：中環8號碼頭香港海事博物館天台觀景廳 電話：37912158 營業時間：星期一至日 10:00-20:00

【4】招牌班尼迪蛋、鐵鍋班戟@BRICK LANE

位於金鐘中信大廈的BRICK LANE，裝潢以英倫為主，設有室外座位，可以看到少許海景。餐廳主打英國菜，包括全日早餐、紅絲絨蛋糕、班尼迪蛋、鐵鍋班戟等都是招牌菜式。黑松露蘑菇鐵鍋班戟非常特別，鐵鍋班戟是甜食，但黑松露醬加蘑菇都是鹹食，兩者加在一起出奇地夾。👇👇👇按下圖即睇餐廳各款人氣美食、食評👇👇👇

+ 2

BRICK LANE 地址：金鐘添美道1號中信大廈4樓404號舖 電話：23632500 營業時間：星期一至五 09:00 - 23:00 星期六至日 11:00 - 21:00 （4月10號 - 4月13號 全日休息） （4月06號 - 4月09號 11:00-15:00）

🥰🥰🥰 同場加映：Gordon Ramsay旗下餐廳結業 全港21間結業餐廳 5月前最後召集 🥰🥰🥰

新冠肺炎疫情下，不少餐廳生意大減，有些老字號食肆、人氣食店都紛紛結業，包括荃灣的雄記粉麵、地獄廚神Gordon Ramsay本港三間餐廳都宣布結業。👇👇👇按下圖即睇21間結業餐廳名單👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

想知道餘下11間結業、即將結業餐廳名單，立即點擊內文👉👉👉Gordon Ramsay旗下餐廳結業 全港21間結業餐廳 5月前最後召集