逆市開店｜老店德如茶餐廳重開　蛇王芬開副線　9間餐廳疫市開店

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續爆發，港人留在家中抗疫，加上政府推出一系列針對食肆的防疫措施，飲食業面臨寒冬期，紛紛停業或結業。不過有食店選擇逆市開店或新分店，希望支持面臨寒冬的飲食業！《香港01》飲食記者盤點9間逆市開店、新分店的餐廳，其中一間老字號茶餐廳更重新開業。

灣仔老字號德如茶餐廳4月2日重新開業，由新店主接手經營。（ig@ christie_nsy）

受新冠肺炎疫情影響，不少餐廳宣布結業，例如有92年歷史殖民地西餐Jimmy's Kitchen、蛇王二、雄記粉麵等。不過有餐廳不怕結業潮，逆市開店。💪💪💪 除了德如茶餐廳重新開業，老字號蛇王芬亦有新搞作，按下圖即睇9間逆市開店餐廳名單、簡介、地址👇👇👇

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👇👇👇 同場加映：新冠肺炎｜美都餐室、蓮香樓停業 全港46間食店停業/停晚市名單 👇👇👇

新冠肺炎疫情下，不少食肆宣布停業、暫停晚市等措施，希望捱過疫情。記者整理全港46間休業、暫停晚市餐廳名單，名單持續更新中。👇👇👇按下圖即睇46間休業餐廳👇👇👇

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